Batur: Bay Kemal'in arkasında aslanlar gibi duracağız

Konak Belediyesi'nin Tüm, Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube ile uyum içerisinde sonuçlandırdığı toplu iş sözleşmelerinde imzalar atıldı. Başkan Batur, törenlerde yaptığı konuşmalarda iktidar mesajı da verdi. Gönüllerindeki adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Batur, "Bizim gönlümüzün adayı, hepimizin adayı Bay Kemal. Bay Kemal'in arkasında aslanlar gibi duracağız!" dedi.

Konak Belediyesi memur ve işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmelerinin imza törenleri art arda yapıldı. Konak Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreni Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la birlikte CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özel ve il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve yönetimi, Tüm Yerel-Sen kurucu Başkanı Vicdan Baykara, Tüm Yerel-Sen Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri Tamer Yiğit Güler, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki ve yönetim kurulu üyeleri, Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Yücel Yılbaşı, Tüm Yerel-Sen işyeri temsilcileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye bürokratları ve belediye memurları katıldı. Şenlik havasında gerçekleşen törenin ardından Konak Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreni için hep birlikte belediyenin Gürçeşme'deki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine geçildi. Belediye işçilerinin halaylar çektiği törene DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodemsen) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ve 1,2,3,4,6,7,8 ve 9 No'lu şubelerin başkanları, Genel-İş 5 No'lu Şubeye bağlı Konak, Karabağlar, Buca ve Gaziemir Belediyeleri işyeri temsilcileri ve belediye işçileri katıldı.

Batur: Ülke yeniden aydınlığa kavuşacak

Toplu iş sözleşmesi imza törenlerinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözleşmelerin belediyenin memur ve işçilerine hayırlı olmasını temenni etti. "Birlikte Konak" vurgusu yapan Başkan Batur, "Biliyorsunuz biz Konak'ta 'Birlikte Konak' anlayışındayız. Bu sözleşmelerin hayırlı olmasını diliyorum. Konak Belediyesi'nin çalışanları her zaman mesailerine alnı dik olarak gelecekler. Biz buna gayret ediyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Konak Belediyesi bugün Türkiye'de, İzmir'de hizmetleriyle sayılı bir belediye haline geldiyse emekçi arkadaşlarımız sayesindedir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözleşmelerimiz hayırlı olsun. Analarınızın ak sütü gibi helaldir, güle güle harcayın" diye konuştu.

Ülkenin yeniden aydınlığa kavuşacağını söyleyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldır sendikal ortamların zorlaştırılması, insanların haklarını alması noktasında en büyük dersin verilmesine yaklaşık yüz iki gün kaldı. Tek adamın karar verdiği bir yönetimden kurtulduğumuz, parlamenter sisteme yeniden döndüğümüz, insan hak ve özgürlüklerinin yaşandığı, sendikal hakların özgür bir ortamda oluştuğu bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Bu süreç içerisinde biz de vatandaşımızın yanında olup hizmet için fedakarca çalışacağız. Ben bütün kalbimle inanıyorum ki bu ülke yeniden aydınlığa kavuşacak."

Güçlü belediye

Ülkenin içinden geçtiği zorlu süreçten yerel yönetimlerin çok fazla etkilendiğini ancak Konak Belediyesi'nin güçlü mali yapısıyla ve uyumlu çalışmasıyla zorlukları aşacağını dile getiren Başkan Batur, şunlar söyledi:

"Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve bu süreçten en fazla etkilenen kurumların başında belediyeler geliyor. Belediyelerin gelirleri olduğu yerde dururken bütçe giderleri yüzde 300'lere geldi. Ama Konak Belediyesi olarak güçlü mali yapımızla ve en önemlisi de içimizdeki dayanışma ruhuyla; sendikasıyla, belediye yönetimiyle, belediye başkanıyla, emekçileriyle tam bir uyum içinde, birlikte hizmet üretiyoruz. Sizlere şimdiye kadar yaptığınız ve bugünden sonra yapacağınız bütün hizmetler için teşekkür ediyorum."

İşçileri enflasyona ezdirmedi

Başkan Batur, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yaptığı konuşmasında, işçilere verdiği sözü tuttuğunu, işçinin ve emekçinin yanında olmaktan gurur duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu zor koşullara rağmen, Abdül Batur olarak bir söz vermiştim. 'Emekçimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz' demiştim. Enflasyona ezdirilen işçimiz, emekçimiz başı önde gezer. Narlıdere Belediye Başkanlığımdan beri işçinin, emekçinin dostu bir belediye başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum."

"Aslanlar gibi arkasındayız"

Başkan Batur, işçilerin sloganlar ve alkışlar eşliğinde, heyecan içinde dinlediği konuşmasında iktidar mesajı da verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında aslanlar gibi durduklarını ifade ederek, "Bundan sonra, vatandaşlarımıza, Konaklı hemşehrilerimize daha özenli hizmet götüreceğiz. Önümüzdeki seçim varoluş seçimi. Ya karanlık, ya aydınlık. Ya emekten yana bir anlayış gelecek, ya emek düşmanları devam edecek. Yakında Millet İttifakı adayı açıklanacak. Bizim gönlümüzün adayı, hepimizin adayı Bay Kemal. Bay Kemal'in arkasında aslanlar gibi duracağız!" dedi.