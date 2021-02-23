Batur: Bizim her zaman tarafımız belli, esnaftan yanayız

Konak Belediyesi Meclisinde ilçedeki kahveci esnafına verilmesi kararlaştırılan nakdi destek, düzenlenen tören ile esnafa teslim edildi. “Esnafla beraberiz, dayanışma içindeyiz, bu süreçten birlikte çıkacağız” sözleri ile esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Batur, 350 TL nakdi desteğe ek olarak 150 TL değerinde alışveriş kartı ile desteği 500 TL’ye tamamlayacaklarını da müjdeledi

Pandemi sürecinde kepenk açamayan ve kısıtlamalardan en çok etkilenen esnaf gruplarının başında olan kahveci esnafına, Konak Belediyesi Meclis kararı ile verilmesi kararlaştırılan nakdi destek, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile esnafa teslim edildi. Törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Arslan, İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, Konak Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve kahveci esnafı katıldı. Başkan Batur, törende yaptığı konuşmada esnafın yanında yer aldıklarının bir kez daha altını çizerek, “Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafımızın yanındayız, bu sıkıntılı süreci beraberce ve dayanışma içinde aşacağız” dedi. Batur, kahveci esnafına verilen 350’şer TL nakdi desteğe ek olarak, 150’şer TL değerinde alışveriş kartı da vereceklerini müjdeledi. Pandemi önlemleri nedeniyle ilçedeki 296’sı kahveci, 27’si internet kafe esnafı olmak üzere toplam 323 esnaf arasından 40 esnafa, destek zarfları sahnede sembolik olarak takdim edildi. Geri kalan tüm kahveci esnafının nakdi desteği ise banka hesaplarına eksiksiz yatırılacak.

Kırdı: Abdül Batur karınca misali bizim yangınımıza su taşıyor

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan İzmir Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, yardıma değil desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Başkan Batur’a esnafın tarafında yer aldığı için teşekkür eden Kırdı, yangına su taşıyan karınca hikayesini alıntılayarak şöyle konuştu:

“Kahvehaneler bulundukları mahallenin ışığıdır. Biz olmazsak o sokak, o cadde karanlık olur. Dikkat edin, mahallenizdeki, sokağınızdaki kahvehane kapalıysa orada ışık olmaz. Biz devlete vergi veren, istihdam yaratan bir meslek grubuyuz. Anayasa’da devlet esnafını korur, destekler, diyor. Bizim on bir aydır işyerlerimiz kapalı ama bizim yardıma değil, desteğe ihtiyacımız var. Çok büyük bir yangına küçücük ağzıyla su taşıyan karıncaya sormuşlar, ‘ufacık halinle yangını nasıl söndüreceksin’ diye. Karınca da ‘yangını söndüremem belki ama tarafım belli olsun’ cevabını verir. Sayın Başkan Abdül Batur da işte bunu söylüyor, ‘tarafım belli’ diyor. Karınca misali bizim yangınımıza su taşıyan Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’a çok saygı duyuyoruz, esnafla ilgili her sorunda yanımızda oldu, bizi hiçbir zaman geri çevirmedi.”

Arslan: Desteğiniz ve cesaretiniz bizim için önemli

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Selahattin Arslan da Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Narlıdere’de görev yaptığı zaman da bir tek esnafa ceza yazmadığını, eskiden beri esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, “Bu süreçte esnaf da, esnaf odaları da çok zor bir dönem yaşıyor. Esnafın işi gerçekten zor. Ben Abdül Batur Başkanımızı Narlıdere’den de biliyorum, orada da esnafa kapısı yirmi dört saat açıktı. Bir tek esnafa ceza yazdığını görmedim. Ben Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’u ve meclis üyelerini kutluyorum. Tepki alsalar da cesaret gerektiren bir karar verdiler. Cesaretiniz bizim için önemliydi. Desteğiniz, gönül almanız bizim için önemli. Biz de sizinleyiz, biz de sizin yanınızdayız” dedi.

Batur: Tarafımız belli, esnafımızın yanındayız

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnafın her zaman yanında yer aldıklarını bir kez daha hatırlattı ve pandemi sürecini de beraber atlatacaklarını dile getirdi. Esnafın, ülke ekonomisinin en önemli çarkı olduğunu ifade eden Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Pandemi hepimizi yaktı, kahveci esnafını daha çok yaktı. Bu ufak destek ile koca yangını söndüremeyeceğimizi biz de biliyoruz ama yanınızda yer alıyoruz. Esnaf zorda, esnaf sıkıntıda. Ama en fazla sıkıntıda olan kahveci dostlarımız. Esnaf, bu ülke ekonomisinin en önemli çarkı ve o çark dönmezse neler olduğunu görüyoruz. Biz, hep esnaf kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Pandeminin ilk sürecinde hemen işgaliye almayı bıraktık. Kahveci esnafımıza, onların yanında çalışanlara erzak desteği sağladık. Büyük bir yangın var, bugünkü yaptığımız çalışma da İsmail Hakkı Kırdı’nın anlattığı gibi büyük bir yangına karınca kararınca su götürmekti. Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de esnafımızın yanındayız, bu sıkıntılı süreci beraberce ve dayanışma içinde aşacağız. Bizim tarafımız belli, esnafımızın yanındayız.”

“Esnafımıza bir telefon kadar yakınız”

Başkan Batur, esnafa bir telefon kadar yakın olduklarını, katı atık bedelleri konusunun da takipçisi olacaklarını belirtti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kahvecilerin, esnafın faaliyete geçmesi; işe, aşa kavuşması çok önemli. Kahveler kapanınca kimse oradan geçmiyor, sokak, mahalle ıssızlaşıyor. Bu durum bile kahvecinin işini yapmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da gücümüzün yettiğince yanınızdayız. Esnafımıza bir telefon kadar yakınız. Özellikle katı atık bedelleri ile ilgili de sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Burada büyükşehrin de ilçe belediyelerin de yetkisi yok. Bu konu, kanuni bir düzenleme ile aşılması gereken bir noktaya doğru gidiyor. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’ya, İlçe Başkanımız Çağrı Gruşçu’ya, Esnaf Masası Başkanımız Doğan Kılıç’a teşekkür etmek istiyorum. Konak Belediye Meclisimizdeki tüm gruplara teşekkür ediyorum, tüm parti gruplarının gönlünün sizlerle olduğuna inanıyorum.”

Batur’dan esnafa bir müjde daha

Başkan Batur, kahveci esnafına verdikleri 350’şer TL desteği, 150’şer TL değerinde alışveriş kartları da ekleyerek 500 TL’ye tamamlayacaklarının da müjdesini vererek esnafa sürpriz yaptı. Batur, “Bu 350 TL’yi alışveriş kartı desteği ile 500’e tamamlayacağız. Bizim içimizden daha fazla vermek geçiyor. Kahveci esnafımızla, tüm esnafımızla birlikte bu pandemi sürecini atlatacağız. Her şeyin başı sağlık. Bugünler geçecek, yine birlikte aynı masada olacağız, bu süreci beraber aşacağımıza inanıyorum” dedi.