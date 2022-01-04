Batur: Bu kentin kentsel dönüşüme ihtiyacı var

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yılın ilk meclis toplantısında kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Tüm meclis üyelerine kentsel dönüşüm planlarına verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Başkan Batur, imar planlarının alanında uzman, teknik altyapı, bilgi ve donanıma sahip bir teknik ekibin emeğiyle yapıldığını belirtti. Batur, “Bu kentin bir an evvel dönüşüme ihtiyacı var. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Süratle, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hem teknik arkadaşlarımız hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, bunun çabası içerisindeyiz” dedi

Konak Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetiminde gerçekleşen ocak ayı birinci olağan oturumunu CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Ak Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, MHP Konak İlçe Başkanı Yusuf Çoban ve İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar da takip etti. Başkan Batur’un yeni yıla yönelik temennileriyle başlayan toplantıda Sayıştay Başkanlığının yayımladığı Konak Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu da okundu. Konak’ın kentsel dönüşümünün gündeme geldiği oturumda, Başkan Batur, Konak’ın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve zaman kaybına tahammül olmadığını vurguladı.

“Kentsel dönüşümde zaman kaybına tahammülümüz yok”

Kentsel dönüşüm planlarında emeği geçen komisyonlara, meclis üyelerine ve teknik ekibe teşekkür eden Başkan Batur, kentsel dönüşümde kaybedilecek vakit kalmadığına dikkat çekti. Konak’ta kentsel dönüşümünün bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden Başka Batur, şöyle konuştu:

“Beştepeler ve Gültepe imar planlarında tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Samimiyetle, bu planların arkasında durdular. Gültepe’deki gidişatın bu noktaya gelmesinde ne Konak Belediyesi’nin ne de Konak Belediye Meclisi’nin dahili var. Bu net olarak görünüyor. Şehir Plancıları Odasının itirazı sonrası yürütmeyi durdurma kararı alındı. Biz de bir üst mahkemeye itirazımızı yaptık. Bir üst mahkeme de yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Karar verirken de 25 binlik ile 5 binlik planlar arasındaki uyumsuzluğu gösterdi. Şimdi, Büyükşehir Meclisine getiriyoruz. Teknik sıkıntı ortadan kalkınca herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Biz, bu arada uygulamasına dönük, düzenleme sahalarına uygun parselasyon planlarının ihalesini de yapmıştık. Yürütmeyi durdurma gelince, kanunen durdurduk. Bu planın sunumunda, tanıtımında odalara ayrıca sunum yaptık. Yazılı olarak da görüş, eleştiri istedik. Mimarlar Odası hem demeç hem cevap verdi. Şehir Plancıları Odası ise ne eleştiri getirdi ne de cevap verdi. Ama askıya çıktığımızda itiraz ve mahkeme süreci oldu. Ben söylemekten çekinmiyorum. Buradaki kentsel dönüşüm için bir plan önerisi varsa ben uygulamaya hazırım. Bu meclis de hazır. Bir plan önerisi getirsinler, getirdikleri planı tartışalım. Ama bizim yaptığımız planlardaki kadar yeşil alan, rekreasyon alanı, sosyal donatı alanı olacak. İnsanları bir yerden bir yere götürmeden, yerinde dönüşüm olacak şekilde bir dönüşüm modelini getirsinler biz de uygulayalım. Bunu teklif ediyorum ama böyle bir şey yok. Bu kentin bir an evvel dönüşüme ihtiyacı var. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Süratle, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hem teknik arkadaşlarımız hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, bunun çabası içerisindeyiz.”

Sayıştay’dan Konak’a “doğru ve güvenilir bilgi” raporu

Konak Belediye Meclisi ocak ayı toplantısında Konak Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu özeti okundu. 5393 Belediye Kanununa göre hazırlanan raporun Denetim Görüşü bölümünde, belediyenin tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi sunduğuna dair, “İzmir Konak Belediyesi’nin 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, ‘Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular’ bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Hizmetler yeni yılda da hız kesmiyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin devam eden yatırım ve hizmetlerine de değindi. Aydın Erten Rekreasyon Alanındaki, çalışmaların sonuna gelindiğinin müjdesini veren Başkan Batur, Basmane’deki Silahhane binasının da kabul aşamasında olduğunu belirtti. Başkan Batur ayrıca, Beştepeler bölgesinde yapımı süren sosyal tesisinin haziran ayında tamamlanmasını beklediklerini, Çınarlı’daki bilim merkezinin ise binasının tamamlandığını ve bundan sonraki aşamada, gezegenlerin izleneceği küresel yapının yerine yerleştirileceğini söyledi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden, gizli yapılan oylamayla Nesrin İlkutlav, Nurten Serhadbeyi, Cumhur Ter, Ozan Ali İlgazi ve İsmail Özen Denetim Komisyonu’na seçildi.