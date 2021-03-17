Batur: CHP'nin iktidarında belediye başkanlığı yapmak istiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütünün, Konak’taki 111 Mahalle Temsilcisini bir araya getiren bilgilendirme toplantısına katılan Başkan Batur, Konak’ta imrenilecek bir dayanışma içinde olduklarını söyledi

Konak’taki Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Temsilcileri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile görevlerine başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Üyeleri ile 111 Mahalle Temsilcisinin yer aldığı toplantıda, mahalle temsilcilerine bilgilendirmeyi CHP Eğitim Koordinatörü Tülay Bayır yaptı. Görevlerine yeni başlayan mahalle temsilcilerine başarı dileklerinde bulunan Başkan Batur, Konak’ta omuz omuza, dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayarak, “İzmir’de ilçeler bazında bakıldığında, Konak en aktif ilçe örgütü. Hem ilçe örgütümüzü hem de yaptığı çalışmalarla ilçe örgütünü zinde ve ayakta tutan Çağrı Gruşçu’yu ve yönetim kulunu kutluyorum. Bugün, buradaki toplantı bile yarın bir seçim olsa Konak ilçe örgünün ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Bu işe emek veren tüm mahalle temsilcilerini kutluyorum. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi hep birlikte, omuz omuza, dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü iktidar artık çok yakın. Bizim hata yapma lüksümüz yok. Partimizin iktidar olması için uyum, birlikte çalışma azmi lazım. En önemlisi de bu işe inanmak lazım. İnanmış kadrolarla, CHP Konak Örgütü olarak bu yola çıktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, onun emanetlerine sahip çıkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yakın. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ne kadar ihtiyacı varsa bu ülkenin de o kadar ihtiyacı var. Artık ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu bir dönemde belediye başkanlığı yapmak istiyorum” diye konuştu.

Batur: Bu iş, gönül işi

Konak’ta imrenilecek bir dayanışma içinde olduklarını ifade eden Başkan Batur, vakitlerinden, işinden gücünden, aileleri ile geçirdikleri zamandan fedakarlık ederek çalıştıklarını hatırlatarak, “Bu iş, gönül işi” dedi. Vatandaş ile sürekli dirsek temasında olarak derdini dinleyen mahalle temsilcilerinin önemini vurgulayan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet Halk Partisinin Mahalle Temsilcisi demek, aynı zamanda Genel Başkanımızın da temsilcisi demektir. Bu görevleri en iyi şekilde yapacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Bu iş, gönül işi. Yerel yönetim olarak da mahalle temsilcilerimizin bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü mahallelerden gelen sorunları, beklentileri ve talepleri de ilçe örgütümüzdeki yerel yönetimlerden sorumlu birime iletiyorsunuz. Konak’ta yerel yönetim, meclis üyeleriyle, ilçe örgütüyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla kenetlenmiş durumda. Bu bize güç veriyor. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak ben bundan onur duyuyorum. Parti olmasa biz de sıfırız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde buradayım. Bu nedenle örgütüm için ne yapılacaksa her zaman sizlerin emrinizdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ayakta kaldığı müddetçe bizler de ayakta duruyoruz. Bu dayanışma ruhu Konak’ta imrenilecek, Konak’ın özlemle beklediği bir seviyeye ulaştı.”

Gruşçu: Görevimiz büyük, güvenimiz tam

Konuşması’nda Konak’ta uyum ve dayanışma içinde olduklarını belirten CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, mahalle temsilcilerine güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine, cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkacaklarını ve CHP’yi iktidara taşıyacak donanım, birikim, enerji ve liyakate sahip olduklarını dile getiren Gruşçu şunları söyledi:

“İlk günden itibaren beraber yol yürüdüğümüz, bundan sonra da beraber yürümekten büyük bir gurur duyacağımız Değerli Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur ile birlikte yola çıktığımız günden beri partimizin iktidar mücadelesinde sokak sokak, mahalle mahalle kenti arşınladık ve arşınlamaya devam ediyoruz. Partimizin bir neferi olarak çalışan değerli yerel yöneticimiz, partimizin belediye başkanı Sayın Abdül Batur’a çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kolay kurulmadığını, memleketin her metrekaresine şehit kanı döküldüğünü unutmayın. Bu sebeple her birimize çok önemli ve büyük bir görev düşüyor. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Sizlerin, mahalle temsilcilerimiz olarak, sokaktaki hemşehrimizin halini gördüğünüzü, onların derdini kendi derdiniz saydığınızı biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olmasına odaklanmalıyız ve bu anlayış ile sahadaki çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Bunu başaracak donanıma, birikime, enerjiye ve liyakate sahibiz. Bu değerli ve önemli görevde siz değerli mahalle temsilcilerimize güvenimiz tam.”