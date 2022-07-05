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Batur: Çocuklar için ne yapsak az

CHP Konak İlçe örgütünün çocuklar için düzenlediği bayram etkinliğine katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklar için ne yapsak az. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımız bizim için çok önemli” dedi

Batur: Çocuklar için ne yapsak az
05 Temmuz 2022 Salı 14:50

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe örgütünün çocuklar için düzenlediği bayram etkinliğine katıldı. Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisi’nde yapılan organizasyonda CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, ilçe yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Çocuklar için ne yapsak az. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu nesil bugünleri yaşatacak ve geleceğe taşıyacak. Bugün burada onlar için toplandık. Her şey gönüllerince olsun. Bu çalışmadan dolayı da İlçe Başkanımız Akın Küçükoğullarından başta olmak üzere ilçe yönetimimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Bayram hediyeleri dağıtıldı

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da çocuklara seslenerek, “Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni siz çocuklara emanet etti. İlim, bilim, bilgi neredeyse siz de orada olmalısınız. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. İşte o zaman da yolunuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olmalıdır. ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Ata’mıza layık olmalısınız” dedi.

Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara bayram hediyeleri dağıtılırken, Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği’nin özel çocukların dans ettiği gösterisi büyük beğeni topladı.

Etiketler; #chp #abdül batur #konak belediyesi
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