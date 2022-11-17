Batur'dan ‘Büyükşehir, Konak’ın mallarına çöküyormuş’ sözlerine tepki: Çökme işini biz bilmeyiz!

Büyükşehir meclisinde İZBB’nin Konak Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan üç ayrı taşınmazın devrine karşılık ilçe belediyesinin Basmane’de yeni hizmet binasının yapımını üstlenmesi tartışmalara neden oldu. Açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’ta ilçe başkanı düzeyinde siyasiler demeç verdi; ‘Büyükşehir, Konak’ın mallarına çöküyormuş’ diye. Çökme işini biz bilmeyiz. Çökme işi bizim kabiliyetimizde olan işler değil. Ekonomik verilerin bu noktada olduğu bu şartlarda Konak bütçesinden tek kuruş çıkmadan hem problemlerin çözümü sağlanmış olacak hem de bütçe kaynaklarını kullanmadan hizmet binası sağlayacağız." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturumda İZBB’nin Konak Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan üç ayrı taşınmazın devrine karşılık ilçe belediyesinin Basmane’de yeni hizmet binasının yapımını üstlenmesiyle ilgili gündem maddesi tartışmalara neden oldu.

"Tepecik Pazaryeri Konak’ın malı kalsın"

Konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, Konak Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki gayrimenkulün devredilmesi noktasında hemfikir olduklarını belirterek “Konak’ın çok fazla gayrimenkulü yok, 7 bin 200 metrekare, üç emsalli Tepecik’teki bir mülkünün devrine karşıyız. Çünkü üç emsal 28 bin metrekare inşaat hakkı olan, ileride o bölge halkına hizmet edebilecek geçmiş yönetimin hizmet binası yapmak istediği, bizim bu dönem benzin istasyonu Konak’tan oy birliği ile getirmiş olmamıza rağmen burada ret oyu verdiğimiz noktada bu mülkün devrine karşıyız. Büyük bir bütçe yöneten İZBB’nin Konak’ın elinde son kalmış bu malları üzerinden devir yapmasına karşıyız. Göztepe’nin değerleri zaten karşılıyor, bırakın Tepecik Pazaryeri Konak’ın malı kalsın” dedi.

"Çökme işini biz bilmeyiz"

AK Partili Yıldız’ın eleştirilerine yanıt veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise “Tepecik Pazaryeri ile ilgili ikide bir ‘emsal’ deniyor, başkanımızın bize ifadesi; o parsele Büyükşehir’in ihtiyacını giderecek zabıta binası ve güvenlik binası yapılması noktasında. Burası imara falan açılmayacak. 5393 Sayılı Kanun kapsamında tahsis edeceğiz. Konak’ta ilçe başkanı düzeyinde siyasiler demeç verdi; ‘Büyükşehir, Konak’ın mallarına çöküyormuş’ diye. Çökme işini biz bilmeyiz. Çökme işi bizim kabiliyetimizde olan işler değil. Biz uzlaşı içinde başkanımızla anlaştık, başkanımız da bunu bizden istedi. ‘Büyükşehir Konak’a yardım yapmıyor’ diyorlar. Bütçelerimizde, kesin hesaplarımızda her şeyi görüyorlar. Ekonomik verilerin bu noktada olduğu bu şartlarda Konak bütçesinden tek kuruş çıkmadan hem problemlerin çözümü sağlanmış olacak hem de bütçe kaynaklarını kullanmadan hizmet binası sağlayacağız. Biz yaptığımız işlerden eminiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e bu yaklaşımından, katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Konak’a yakışır çok güzel bir hizmet binası yapacağız” diye konuştu.

Hızal’dan müflis, tefeci çıkışı

Batur’un ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da sert eleştirilerde bulunarak “İZBB asli görevi olan bir çok konuyu görmezden gelip, elinin tersiyle iterken, Konak Belediyesi için elzem olan bir hizmet binasının yapımı noktasında yapacağı desteği bir takım gayrimenkulleri devralarak yapma iradesi ortaya koyması problem. Sayın ilçe başkanımızla ilgili bir ifade kullandı. Ben o ilçe başkanımızın kullanmış olduğu o ifadeyi şöyle kullanacağım; Müflis bir duruma düşmüş iş adamının mallarına çöken bir tefeci anlayışı ve zihniyetiyle yapılıyor. İZBB ilçe belediyelerine proje bazlı destekleri kapsamında Karabağlar Belediyesi’ne 11 milyon 293 bin. Bir Ayancık Belediyesi değil mesela 12 milyon. 12 milyondan daha az. Konak Belediyesi 5 milyon TL ödeme yapmış. Bazılarına milyon bile değil binlerle destek olmuş. 26 Milyar bütçesi olan, diğer taraftan 1,4 Milyar TL bütçesi olan Konak Belediyesi yapım işinde aralarında gayrimenkul takası yapacak. Bu gerçekten içler acısı durum. Arkadaşlar bütçemizden bir lira çıkmadan bu yatırımı yapıyoruz diyor. Envanterinden bir gayrimenkul çıkıyor. Bundan daha kötü olabilir mi? Konak Belediyesi, bundan 3,5 yıl önce en borçsuz belediyeydi. Belki de tek belediyeydi. Geldiğimiz noktada 200 milyonluk yatırımı yapamayacak. Bu da başka bir tartışma noktası var. İller Bankası projesi için bir kredi onayı var. Konak Belediyesi kullanmıyor. ‘Kredilerimiz onaylanmıyor’ diyen siyasi arkadaşlarımıza burada kasıtlı bir söylem çıkarma niyetinde misiniz? Kullanılmıyor, böyle bir talimat mı geldi?” ifadelerini kullandı.

"Alan da veren de memnun, size ne oluyor"

AK Partili Hızal’ın ardından tekrar söz alan Başkan Batur ise eleştirilere yanıt vererek “Konak Belediyesi’ne bu kadar sahip çıkmaları beni duygulandırdı. Bizim krediyi alış tarihimiz; kredinin onaylandığı tarih 22.06.2021, bu süre içerisinde bakanlıktan izin verilen tarih 30.03.2022, o günden bu yana da Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri herhalde yakından takip ediyorlar. 30 yıl sonra inşaat sektöründe mart ayından sonra bakanlık fiyat artışına gitti. Herhalde Türkiye’de yaşamıyorlar, inşaat sektörünü takip etmiyorlar. İnşaat sektöründe fiyatların bu kadar uçtuğu dönemde… Ve ‘kredi’ dendi, krediler çıktı ama krediler özel bankalardan alınacak. Kamu bankası değil. İller bankası, sizin aldığınız krediye kefil oluyor. Şu an krediye ulaşan kimse yok zaten… Bile bile faizi yüksek olan krediyi kullanacağım ama belediye başkanımızla yaptığımız çalışmayı kullanmayacağım! Belediyeciliği biraz biliriz. O konuda bize akıl vermeye kalkmayın. Zamanı geldiğinde kredi de kullanırız. Önemli olan hizmet sağlamaktır. Ülke nereden nereye geldi. Bütün her şeyin fiyatı katlandı. Belediyeler ayakta duruyorsa büyük başarıdır, belediye başkanlarını tebrik etmeniz gerekiyor ama tebrikle ilgili probleminiz var. Konak Belediyesi kendi ayakları üzerinde duran, yatırımlarını yapan herkesle uyum içerisinde çalışan bir belediye… Başkanımızın bizden böyle bir talebi oldu, bir kere daha istese bin kere vermeye razıyız. Hep Büyükşehir Başkanı mı verecek bir kere de biz veririz. Alan da veren de memnun. Size ne oluyor, anlamadım” dedi. Görüşmelerin ardından söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti.