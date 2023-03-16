Batur'dan Gıda Çarşısı esnafına 'destek teşekkürü

Konak Belediyesi'nin deprem bölgelerine gönderdiği gıda yardımlarını katkılarıyla çoğaltan Gıda Çarşısı esnafına teşekkür ziyaretine giden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ramazan ayında bölgede iftar sofraları kuracaklarını belirterek, esnafın bu sofralara da destek olacağını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çöldür ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Konak Belediyesi'nin deprem bölgelerine gönderdiği gıda yardımlarına katkı koyarak destek olan Çarşı esnafına teşekkür eden Batur, "Bölgedeki zor günler de, ihtiyaçlar da devam ediyor. Deprem bölgelerimizde insanlarımız çok zor durumda. Oradaki yıkımı, oradaki acıyı ve çaresizliği gidip gördüğünüzde çok daha iyi anlıyorsunuz. Bir şişe su bile o bölgede çok önemli. Sağ olsun Gıda Çarşısı esnafımız da bölgeye gönderdiğimiz gıda yardımları anlamında bizlere destek verdi, katkı sundu. Esnaflarımızın verdiği destek çok kıymetli. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu güçbirliği atılan her adımın daha güçlü olmasını, desteklerin, yardımların katlanarak çoğalmasını sağlıyor. Bundan sonra da elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İftar sofrası kurulacak

Ziyarette ramazan ayının yaklaştığı anımsatan Batur, deprem bölgesinde Konak Belediyesi olarak iftar sofraları kuracaklarını da belirterek, "İftar sofralarımızı deprem bölgesinde kurarak, bize kardeşliği, paylaşmayı, dayanışmayı bir kez daha hatırlatan bu özel günlerde daha da kenetleneceğiz. Bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Gıda Çarşısı esnafımız bu sofralarımız için de destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Gıda Çarşısı yönetimimize, desteklerini sunan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi.

İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çöldür de Konak Belediyesi'ne destek olmaya, kurulacak iftar sofraları için gereken katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.