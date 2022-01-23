Batur'dan Gültepe vurgusu: Kentsel dönüşümden vazgeçmedik

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe'de kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Batur, "Kimse beni bu konuda geriye itemez. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim amacımız, buradaki vatandaşımızı üzmeden, yerinde dönüşümü sağlamak. Burası bizim için önemli. Uzlaşarak, bir arada çalışarak, masa başında bu işi çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma toplantısı ev sahipliği yaptı. Partilileri bir araya getiren etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Cevat Eren Arslan ve Akın Geyik, CHP İzmir İl Yöneticileri, Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Konak İlçe eski başkanları, Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, hemşehri dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri katıldı.

Batur: ilk seçimde iktidarız

Toros Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ilk seçimde iktidar olacaklarını ifade ettiği sözlerini hatırlattı. Başkan Batur, "Yol arkadaşlarım, yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Ülkedeki son durumu hepimiz biliyoruz. Ekonominin artık iflas ettiği, esnafın, çiftçinin, memurun isyan noktasına geldiği bir gündem yaşıyoruz. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturalarını görenler tam bir isyan halinde. Ülkenin son durumu şöyle tarif edilebilir; freni patlamış, yokuş aşağı giden bir kamyona benziyor. Yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için de bu işi en iyi şekilde yapacak olanlar ilk seçimde iktidara gelecekler. Dostlarımızla, Millet İttifakıyla birlikte artık ilk seçimde bu iktidarı bitireceğiz. Gazetecilerin tutuklanmadığı, daha fazla özgürlüğün olduğu, demokrasinin geldiği, işçinin, memurun, çalışanlarının alın terinin değer gördüğü bir düzeni Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hep birlikte kuracağız. Yeter ki sandığı önümüze getirsinler. Bugün bir arada olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ilk seçimde iktidarız. Çünkü bunu yaşıyoruz, alandayız. Geliyor, gelmekte olan. Bundan hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.

"Uyum içindeyiz"

Konak İlçe Örgütüyle uyum içerisinde çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Batur, bu uyumun başarıyı da beraberinde getireceğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu önümüzdeki süreç hepimizin birbiriyle dayanışma içerisinde geçireceği bir süreç olmalı. CHP Konak İlçe Örgütü, yönetim kurulu üyeleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla ve çiçeği burnunda başkanıyla sahada çalışıyor. Çalışkanlıklarıyla, girilmedik kapı bırakmıyorlar. Yerel yönetimle de tam bir uyum içerisinde çalışmalarını yürütüyorlar. Konak ilçe Örgütünün, Konak Belediyesi'nin en önemli özelliklerinden biri, birbiriyle kaynaşmış, tam bir uyumla çalışması. Bu da başarıyı getiriyor. Bu uyum geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ben belediye başkanı olarak bu uyum ve birliktelikten son derece mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Başta Akın Başkanım olmak üzere ilçe yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımızla çok değerli üyelerine ve her zaman mecliste her konuda arkamızda duran sevgili meclis üyesi kardeşlerime teşekkürü borç biliyorum. Sevgili muhtar kardeşlerim de partililik ruhu içinde hareket ediyorlar. Mahallelerindeki sıkıntıları bizlere hızlı bir şekilde aktarıyorlar."

"Kentin merkezinde ne varsa aynısı burada da olacak"

Gültepe'nin kentsel dönüşümüyle ilgili oluşan soru işaretlerini de "Hiçbir şekilde vazgeçmiş değilim. Kimse beni bu konuda geriye itemez. Uzlaşarak, bir arada çalışarak, masa başında bu işi çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diyerek noktalayan Başkan Batur, kentsel dönüşümde kararlı oldukları mesajını verdi. Kentin merkezinde ne varsa aynısının Gültepe'de de olacağını söyleyen Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu içinde bulunduğumuz Toros Sosyal Tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Özellikle Toros'ta büyük bir açığı kapatarak düğün salonuyla, okul öncesi eğitimiyle, semt merkeziyle bu dönemki çalışmalarımıza da hız kattı. Bu bölgeye çok önem veriyoruz. Belediye başkanı olduğumdan bu yana ilk yaptığımız işlerden bir tanesi kamuoyunda da çok fazla tartışılan Gültepe İmar Planları oldu. Toros Sosyal Tesisi, Gültepe Spor Tesisi, 1.Kadriye'de yapımına devam ettiğimiz sosyal tesis gibi tesislerin yapılmasına önem veriyoruz. Amacımız, aşağıda, kentin merkezinde ne varsa aynısının burada da olması. Baştan ne dediysek onu yapıyoruz. Gültepe imar planları hakkında da merak edenler için söylüyorum, Şehir Plancıları Odasıyla uzlaşmaya, teknik problemleri çözmeye çalışacağız. Biz Gültepe'de yaşayan vatandaşlarımızın da sosyal tesisi olsun, yeşil alanı olsun, daha rahat yaşasın, yerleri değerlensin istiyoruz. Seçim döneminde burada seçim çalışması yaparken 'Başkanım burayı da Narlıdere gibi mi yapacaksınız' diye soranlara 'Narlıdere'den daha güzel yapacağız' demiştim. Bundan hiçbir şekilde vazgeçmiş değilim. Kimse beni bu konuda geriye itemez. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim amacımız, buradaki vatandaşımızı üzmeden, yerinde dönüşümü sağlamak. Biz artık Gültepe diyoruz, Toros diyoruz, Ferahlı diyoruz, Gürçeşme diyoruz. Bu bölgelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz Milli Bayramlarımızı Gültepe'de kutluyoruz. Burası bizim için önemli. Uzlaşarak, bir arada çalışarak, masa başında bu işi çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Küçükoğullarından: Kazanmaktan başka şansımız yok

Dayanışma için düzenlenen etkinlikte konuşan Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğlullarından, iktidar yürüyüşünde olduklarını dile getirdi. "Mutlaka kazanacağız" diyen Küçükoğullarından, partililere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Yarınlar milletin olacaktır. El ele, kol kola, omuz omuza verip mücadelemizi durmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. Mutlaka kazanacağız. Çünkü kazanmaktan başka şansımız yok. Gençliğimizi, geleceğimizi kurtarmak için kazanmak zorundayız. Kimsenin şüphesi olmasın, geliyor gelmekte olan. Bu kutsal görevi yerine getirmekten, sizlerle beraber olmaktan, sizlerle birlikte üretmekten ve mücadele etmekten büyük onur duyuyorum. Ülkemiz için çok zor geçen bir yılı geride bıraktık. Başta sağlık ve ekonomi olmak üzere hayatımızın en temel iki öğesinin ciddi tehdit altında olduğu bu süreçte Genel Merkezimizden üretilen hizmet politikalarıyla vatandaşımızın bu zor günleri atlatabilmesi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada, verilen mücadelenin ancak ve ancak halkın iktidarıyla sonuçlanması durumunda önümüzün aydınlanacağını, ülkemiz gençlerinin yarınlara tekrar umutla bakacağının farkındayız. Bu doğrultuda var gücümüzle, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Sertel: CHP'den başka çıkış yolu yok

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de iktidara yürüdüklerini vurgulayarak, "Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisinden başka bir çıkış yolu yok. Çünkü Türkiye'de baskının, zulmün bütün insanların üzerinde hissedildiği bir dönemde; halkın zamların altında inim inim inlediği, hiper enflasyonun olduğu, insanların her gün sabah kalktığında bugün neye ne kadar zam geldi diye düşündüğü, bırakın ayın sonunu ayın onunu bile getirecek bütçesinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de zulüm yapanların, hırsızlık yapanların, bu ülkeyi soyanların, çocuklarımızın geleceğini çalanların hesabını mutlaka yargı önünde soracağız. Bizim kimseden korkumuz yok. İzmir sokaklarında, Türkiye'nin sokaklarında tek başına yürüyoruz. İki yüz elli korumamız yok, arkamızda zırhlı araçlar yok ama bizim yüreğimiz var. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen devrimcileriz, Kuvayi Milliyecileriz. Birlikteliğimizi koruyarak ve kollayarak iktidara yürümek ve bu yolu açmak zorundayız" diye konuştu.