Batur'dan Romanlara: Konak Belediyesi'nde bir kardeşiniz var

Tepecik'te kurduğu Roman Kültür Merkezi'ni 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde açmaya hazırlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Roman kardeşlerimiz şöyle bilsin: Konak Belediyesi'nde bir kardeşleri var" dedi. Batur, Konak Belediyesi'nin Roman dostu bir belediye olduğunu vurguladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Roman Haber Ajansı'nda katıldığı "Bir Recalim Var" programında, Roman vatandaşlara yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Konak'ın sadece 1. Kordon, 2. Kordon, Güzelyalı ya da Göztepe olmadığını, aynı zamanda Ege, Yenişehir, Tepecik ve Hilal mahalleleriyle de meşhur olduğunu ifade eden Başkan Batur, yaklaşık 400 bin nüfuslu Konak'ta 60 bin civarında Roman yaşadığına işaret etti. Mahallelerde yaşanan sıkıntıları yerinde izlediklerini söyleyen Batur, bölgedeki kanaat önderleri ve Roman dernekleriyle birlikte çalıştıklarını da vurguladı.

Anlamlı açılış

Tepecik'te tarihi bir binayı restore ederek kurdukları Roman Kültür Merkezi'ni, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde açacaklarını müjdeleyen Batur, "Restorasyonumuz harika oldu. Bu binayı Roman gençlerimizin, çocuklarımızın girebileceği, en önemlisi de kadınlarımızın el becerilerini artıracağı ve iş konusunda onlara yardımcı olacak kurslarımızı düzenleyeceğimiz bir merkez haline getirdik. Açılışımızı oradaki kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Hayırlı, güzel bir çalışma olacak. Bunun heyecanını duyuyoruz" dedi. Konak Belediyesi'nin 10'a yakın tesis bitirdiğini, ancak pandemi nedeniyle resmi açılışlarını yapamadıklarını vurgulayan Batur, "İlk açılışımızı Roman kardeşlerimle birlikte yapacağız; çünkü biz Roman dostu bir belediyeyiz. Roman dostu bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İki kreş hazır

Devlet Demiryolları'ndan tahsisini aldıkları tarihi Kemer Tren İstasyonu'nu Konak Belediyesi Gençlik Destek Merkezi olarak restore ettiklerini kaydeden Batur, "Bir yıldır üzerinde çalışarak, o binayı da restore ettik. Çok harika bir bina oldu. Çevredeki Roman gençlerimizin yararlanacağı bir merkez haline getirdik. Gençlerimizin madde bağımlılığına yakalanmadan eğitimlerini, meslek edinmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Yenişehir'de kurdukları Engelsiz Yaşam Köyü içinde iki tane kreş hazırladıklarına da dikkat çeken Batur, "Roman çocuklarımızın 3'ten 6 yaşına kadar kreş problemini çözmüş olacağız. Her şeyimiz hazır ama pandemi yüzünden hayata geçmedi. Kayıtlara başlayıp, hayata geçireceğiz" diye konuştu. Eğitim çok önemli olduğunun altını çizen Batur, şöyle devam etti:

"Roman kardeşlerimizin eğitime başladıktan sonra bir terk ediş problemi var. Eğer çocuklarımızı üç yaşından eğitime alıştırabilirsek, eğitimlerinin uzun soluklu olacağına yönelik çalışmalar var bizden önce denenmiş. Biz de kreşlerimizi bitirdik. Çocuklarımızdan ücret filan istemiyoruz. Orada çocuklarımızı yetiştireceğiz, eğitime alıştıracağız ve ondan sonraki süreçte de eğitimlerinin devamı sağlamış olacağız."

Ters L'de çalışma başladı

Roman mahallelerine dönük kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Batur, Gültepe ve Beştepeler bölgesi planlarının tamamlandığını, Gürçeşme planlarının ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. "Buradan Roman kardeşlerimize müjdeyi de verelim" diyen Batur, Yenişehir ve Hilal'den Mersinli'ye kadar uzanan, ters L şeklindeki bölgenin kentsel dönüşüm planı için alanda çalışmaya başladıklarını da açıkladı. Batur, kentsel dönüşümde anlaşmaları belediyenin yapacağına dikkat çekerek vatandaşlara şöyle seslendi: "Vatandaşlarımıza çağrımız şudur: Kimseyle herhangi bir işlem yapmasınlar, mallarını ellerinden çıkarmasınlar. Cefasını çektiler, sefasını da onlar sürsün. Tüm istediğimiz bu."

Pandemide kira yok

Pandeminin özellikle Roman toplumunu çok etkilediğini ifade eden Batur, "Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek şekilde o mahallerde gerekeni yapıyoruz. Roman vatandaşlarımıza kiraladığımız 44 evimizden kira almıyoruz, pandemi bitene kadar da almayacağız" dedi. Tepecik'te yaşanan elektrik kesintilerini de hatırlatan Batur, "Pandemiyi mi buldunuz, evine ekmek götüremeyen adamın elektriğini kesiyorsunuz. Bu süreçte böyle bir sıkıntı da yaşadı Roman kardeşlerimiz. Zaman içinde çözülüyor ama yine geçici çözümler. Oradaki insanlarımız diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Bunu pandemiden sonraya ötelemek gerekir" diye konuştu.

2 senede 11 proje

Konak Belediyesi'nin Roman sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iki sene içinde 11 proje yazdığına ve gerekli başvuruları tamamladığına dikkat çeken Batur, "Roman kardeşlerimize faydası olacak her türlü çalışmada onların yanlarında oluyoruz. ARGE müdürlüğümüzün sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü AB hibe proje çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. ROMACTED ve Roman Kültür Merkezi Restorasyon projelerimizi hayata geçirdik. Bir de Roman kardeşlerimiz için hazırladığımız, yazımı tamamlanan ve sonucu beklenen projelerimiz var. Z Kuşağı Romanların Toplumsal Hayata Entegrasyonu, Roman Gençler İçin Sürdürülebilir Eğitim ve İstihdam, Eşit Fırsatlar=Eşit Eğitim, Okul Öncesi Çocuklardan Romanların Öncüsü Gençlere, Uzaktan Eğitimi Roman Çocuklara Yakınlaştırma, Roman Eğitim Merkezi, Roman Kadınların Cinsiyetinden Dolayı İstihdamdaki Eşitsizliği, ROMAN-ART ve Yaratıcılık Merkezi projelerimizi de hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

"Beni bağırlarına basıyorlar"

Konak Belediyesi'nin kapısının Roman derneklere sonuna kadar açık olduğu söyleyen Batur, "Her türlü projeye büyük bir titizlik gösteriyor, hassasiyetle takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha da güzel işler yapacağız" diye konuştu. Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel insanlar, çocuklar var ki o mahallelerde. Ben o mahallelere gidince huzur buluyorum. Onlar da beni bağırlarına basıyor. Bulundukları ortama neşe veren, ekonomik problemleri olmasına rağmen moral motivasyonu hiç bozmayan bir toplum. Roman toplumunda birleşmeye, kaynaşmaya ve toplumsal mücadeleyi birlikte yapmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Roman kardeşlerimiz şöyle bilsin: Konak Belediyesi'nde bir kardeşleri var. Her zaman onlarla birlikteyiz. Problemleriyle ilgili olarak yapılabilecek her türlü çalışmayı yapıyoruz."