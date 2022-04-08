Batur: Kentsel dönüşümü uzlaşı içinde sürdüreceğiz

Başkan Batur, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Kentsel Dönüşüm ve Yerel Kentleşme Hareketleri” etkinliğinde Narlıdere ve Konak’taki kentsel dönüşümü anlattı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Kentsel Dönüşüm ve Yerel Kentleşme Hareketleri” başlıklı toplantıya konuk oldu. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, kentsel dönüşümde “Narlıdere ve Gültepe Örnekleri”ni anlatan Başkan Batur’un yanı sıra etkinliğin ev sahibi SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, dernek üyeleri, muhtarlar katıldı. Konuk konuşmacı Başkan Batur, yaptığı detaylı sunumda Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde Narlıdere’de gerçekleştirdikleri kentsel dönüşümü aşama aşama anlattı. Narlıdere’nin ardından Konak’taki kentsel dönüşüm planlarını anlatan Başkan Batur, “Konak’ın yenilenmeye, değişme ve dönüşüme o kadar çok ihtiyacı var ki bunu şehrin her köşesinde görebiliyoruz. Seçim kampanyasında alana çıktığımızda, özellikle Gültepe’de, bizim karşımıza en fazla çıkan sorular ‘Bizim imar planlarımız ne olacak bizim kentsel dönüşümümüz ne olacak?’ sorularıydı. Taleplerin yüzde 80-90’u dönüşüm ve değişimdi. O bölgelerde 1 metrekare yeşil alanı olmayan, rekreasyon alanı, sosyal tesisi olmayan, iki otobüsün yan yana geçemeyeceği sokaklara sahip olan alan yerler var. Vatandaşı oradan oraya sürükleyerek dönüşüm olmaz. Biz yerinde dönüşüm yapacağız” diyerek kentsel dönüşümde kararlı olduklarını ve yerinde dönüşümün önemini vurguladı.

“Barınma ve konut, sosyal demokratların işi”

Pandemi nedeniyle verdikleri aradan sonra ilk kez toplanan Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi üyeleri, yüz yüze gerçekleştirdikleri ilk etkinlikte Kentsel Dönüşüm ve Yerel Kentleşme Hareketleri konusunu belirledi. SDD İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, yaptığı açış konuşmasında barınma ve konut konusunun sosyal demokratların işi olduğunu ifade ederek, “Tarih boyunca kentler demokrasinin yerelliğin ve katılımın en fazla kendini duyurduğu yerler olmuştur. Bu anlamda kentsel haklar tam bir insan hakkı niteliği taşımaktadır ve bu konuda temel insan hakları belgelerine benzer bir metnin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Böyle bir girişim aynı zamanda demokratik bir davranış olacaktır. Sonuç olarak biz sosyal demokratlar diyoruz ki; insan onuruna yakışan bir demokrasi ancak yerelden kurulabilir” dedi.

Narlıdere kentsel dönüşümü Türkiye’ye örnek oldu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşümü hem 20 yılı aşkın belediye başkanlığının getirdiği deneyim ve birikimle hem de mimar gözüyle anlattı. İlk olarak Narlıdere’de tamamladıkları kentsel dönüşümü aktaran Başkan Batur, özellikle yerinde dönüşümü vurguladı. Narlıdere’deki dönüşümde kimsenin mahallesinden, komşusundan ayrılmadığını belirten Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Narlıdere’de hemşehrilerimizin mağdur olmadan yeni ve çağdaş konutlara sahip olmalarını sağladık. Tam 22 yıl önce ‘Hedefimiz gençleşmiş ve gecekondusuz Narlıdere’ diyerek yol çıkmıştık. O dönem Narlıdere Belediye Meclisimiz ile birlikte ilçenin kaderini değiştirecek bir karar aldık. Bu karar ile İzmir’in ilk ve en kapsamlı kent yenileme projesini başlatmış olduk. Şunu özellikle belirtmek isterim, her bir bölgenin jeolojik etütleri, jeofizik araştırmaları, tüm avan ve uygulama projelerinin yapımı, denetimi, konuya ilişkin hak sahiplerinin adına resmi kurumlarda işlemlerin takibi, evini boşaltarak yer teslimini yapan hak sahiplerine kira yardımı ödenmesi, yıkım hafriyat gibi işlemlerden anahtar teslime kadar olan işlemler Narlıdere Belediyesi tarafından üstlenildi. Atılan temeller binalara dönüşünce hak sahipleri depreme dayanıklı, otoparkları olan modern evlerin sahibi oldu. Bu projeleri yaparken kimseyi yerinden etmedik. Hak sahiplerini mağdur bırakmadık. Bunun için bu projeler başarılı ve Türkiye’ye örnek oldu. Narlıdere’nin 25 yıl öncesini bilenler bugün sahilden baktıklarında gecekondu bölgelerindeki dönüşüm projesinin başarısını daha rahat anlıyorlar.”

Şimdi modern, sağlıklı, yapılarda keyifli bir hayatın tadını çıkarıyorlar

Narlıdere’de Yenikale, Yeniköy, Yukarıköy ve İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmalarını tek tek anlatan Başkan Batur, sosyal donatı ve yeşil alanları da artırdıklarını ve depreme dayanıklı konutlar inşa ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yenikale, geniş caddeleri, parkları, depreme dayanıklı modern binalarıyla bambaşka bir semt oldu. Eskisi gidip, yerine yenisi gelirken geniş yollarıyla parklarıyla çocuk oyun alanlarıyla keyifli bir kent yaşamı da beraberinde geldi. Bölgedeki arsa sahipleri haklarını son kuruşuna kadar aldı, kimse, mağdur edilmedi. Şimdi modern, sağlıklı, yapılarda keyifli bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Kimse yerinden edilmedi aksine sağlıklı binalarda mutlu hayat sürmeleri sağlandı. Tapuları da törenle teslim edildi. Daha sonra sıra Yukarıköy’e geldi. Yeni yapılan imar planı doğrultusunda geniş yolları, parklarıyla modern bir kent kurduk. 34 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bu projede 420 konut inşa edildi. Altyapısı tamamlanmış, parkları yapılmış, yolları parke döşenmiş yepyeni bir Yukarıköy var artık Narlıdere’de. Eski dokuyu yenilerken, gecekondu ve kaçak yapıların çoğunlukta olduğu 2. İnönü Mahallesi’ni de unutmadık. İlçemizin sırtlarını kuşatan bu çirkin görüntüyü kaldırmak için de yoğun bir çaba ortaya koyduk. Bölgedeki 550 gecekondu yıkılarak yerine son derece modern her türlü donanımı olan çağdaş şehirciliğin gereği 1500’e yakın konut yapıldı.”

“Konak’ın yenilenmeye, değişim ve dönüşüme ihtiyacı var”

Narlıdere’deki kentsel dönüşümün ardından Konak’taki çalışmaları anlatan Başkan Batur, ilçedeki yapı stokunun eski olduğunu ve kentin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti ve “Konak’ın yenilenmeye, değişime ve dönüşüme o kadar çok ihtiyacı var ki bunu şehrin her köşesinde görebiliyoruz. Yapı envanteri çok eski. 50-60 yıllık, ekonomik ömrünü tamamlamış bir bina stoku var. Seçim kampanyasında alana çıktığımızda, özellikle Gültepe’de, bizim karşımıza en fazla çıkan sorular ‘Bizim imar planlarımız ne olacak, bizim kentsel dönüşümümüz ne olacak?’ sorularıydı. Taleplerin yüzde 80-90’u dönüşüm ve değişimdi. O bölgelerde 1 metrekare yeşil alanı olmayan, rekreasyon alanı, sosyal tesisi olmayan, iki otobüsün yan yana geçemeyeceği sokaklara sahip olan yerler var. Vatandaşı oradan oraya sürükleyerek dönüşüm olmaz. Biz yerinde dönüşüm yapacağız” dedi.”

“Gültepe’deki kentsel dönüşümden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz”

300 hektarlık alandaki kentsel dönüşümü sağlayacak imar planları mahkeme kararıyla iptal edilen Gültepe’deki son durumu değerlendiren Başkan Batur, “Kararlıyız; yola çıktık, yaptığımız işi yarı yolda bırakmayacağız” vurgusu yaptı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dönüşüm ve değişimin önünü açmak bizim görevimiz. Yaptığımız anketlerde de değişim ve dönüşüm isteği çıktı. Konak Belediyesi’nin çok tecrübeli ve donanımlı bir planlama ekibi var. Göreve geldikten sonra dokuz ay gibi çok kısa bir sürede 300 hektarlık Gültepe kentsel dönüşüm planlarını tamamladık. Yeşil alanı, sosyal donatı alanlarını yaklaşık üç katına çıkaran bir plan hazırladık. 17 kamu kuruşundan görüş aldık, odalarımıza sunum yaptık. Planlar kendi meclisimizden de Büyükşehir meclisinden de oybirliğiyle geçti. Biz yaptığımız hiçbir işi kapı arkasında yapmadık. Hep şeffaf olduk. O bölgedeki muhtarlarımızı bilgilendirdik. Planlar askıya mahallede çıktı, web sitemizde yayınlandı, askı süreci tam bir şeffaflıkla yapıldı. Planlar askıdan indikten sonra 60 günlük itiraz süresinin 59’uncu günü Şehir Plancıları Odası mahkemeye verdi. Bizim vazgeçmeyeceğimiz bir şey var, Gültepe’deki yenileşmeden, kentsel dönüşümden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Biz bu işi yapmakta kararlıyız. Yola çıktık, yaptığımız işi yarı yolda bırakmayacağız. Mahkemenin ileri sürdüğü ne gerekçe varsa onları düzeltiyoruz. Bundan sonraki süreci uzlaşı içinde sürdürmek için de Şehir Plancıları Odası’nı da davet ediyoruz.”

“Konak’ta kentsel yenilemenin önünü açacağız”

Kentsel dönüşümde kararlı olduklarını ve hedeflerinin öncelikle Gültepe ve Beştepeler bölgelerindeki dönüşümü başlatmak olduğunu vurgulayan Başkan Batur, “Beştepeler planı var, onu da Gültepe planıyla beraber yürüttük. 200 hektarlık bir alan, orası da hemen Yeşildere’de Atatürk Maskı’nın tam karşısındaki alan. Sağ tarafı Kadifekale’deki ağaçlandırılan alan, sol tarafı Eşrefpaşa Caddesi, kuzeyi Cicipark ve Yeşildere ile sınırlandırılmış alan. Burası da kentin en bozuk alanlarından bir tanesi. Bu bölgede yeşil alan yok, hiçbir şey yok. 14 mahalleyi kapsayan bu alanın da imar planı çalışmalarını bitirdik. Yine meclislerimizden oybirliği ile geçti. İddia ediyorum ben bu proje hayata geçsin İzmir’in en güzel yeri olacak” sözleriyle kentsel dönüşümde iddialı olduklarını vurguladı. Batur konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz. İki tane önemli konu, Gültepe ve Beştepeler planları. Konak’ın çehresini değiştirecek bu projeleri hayata geçireceğiz. Konak’ta kentsel yenilemenin önünü açacağız. Hedefimiz şuydu, bu dönem bu iki bölge ile başlamak. Ama şu anda zaman kaybediyoruz, zaman o kadar değerli ki dönüşüm işlerinde. Şimdi Gültepe’de yeniden baştayız, yeniden revize ediyoruz. İsteneni yapıyoruz. Ben bu konuda biraz daha odalarımızın bizimle samimi olarak diyalog kurmasını rica ediyoruz. Biz samimiyiz, samimi olarak gelsinler, anlatsınlar.”

Yenişehir-Mersinli, Gürçeşme 1 ve 2. etaplar, ile Yeşildere bölgelerinin planlama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Batur, etkinlik sonunda gelen soruları yanıtladı.