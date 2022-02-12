Batur: Kentsel dönüşümün anayasasını yapacağız

Konak'taki Mübadil, Rumeli ve Balkan göçmeni sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcilerini ziyaret eden Başkan Batur, İzmir'in dayanışma ve kardeşlik kenti olduğunu vurguladı. Gültepe bölgesindeki ziyaretler sırasında kentsel dönüşüm sorularını da yanıtlayan Başkan Batur, "Kimsenin cesaret edemediğini yaptık. Çünkü ben buradaki vatandaşa söz verdim, bu makus talihi yıkalım, dedim. Geriye dönüşümüz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Burada kentsel dönüşümün anayasasını yapacağız. " dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki Mübadil, Rumeli ve Balkan göçmeni dernek ve federasyonları tek tek ziyaret etti. Başkan Batur'un, göçmen sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin talep, sorun ve önerilerini dinlediği, sorularını yanıtladığı ziyaretlerinde CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Balkan Masası İzmir Temsilcisi ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler ile Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ali Yangir de yer aldı. Ziyaretler kapsamında Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu, Eşrefpaşa Giritliler Derneği, İzmir Girit Mübadilleri Derneği, İzmir Rumeli Kadınları Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine gidildi. Başkan Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın zamanda İzmir'e gelerek Rumeli ve Balkan Göçmeni derneklerle bir araya gelmek istediğinin müjdesini de verdiği buluşmada Gültepe kentsel dönüşümü de masaya yatırıldı.

Arslan: Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan hem bölgenin milletvekili olarak kendisinin hem de parti ve belediyenin, kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Arslan, bölgede rant varsa yüzde yüzünü bölge halkının alması gerektiğini vurgulayarak, "Burada sizin yıllardır beklemiş olduğunuz kentsel dönüşümün, varsa rantının da yüzde yüzünün sizlere aktarıldığı bir sistemde yapılması için hep beraber gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kardeşlik ve dayanışmanın kenti İzmir

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, göçmen dernekleri başkan ve temsilcilerini tek tek dinlediği görüşmelerde, sıkıntı ve talepleri not aldı. İzmir'in kardeşlik ve dayanışmayı İzmirlilik çatısı altında yaşayan bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

"İzmir öyle güzel bir yerdir ki Balkan göçmeniyle, mübadiliyle, doğudan göçen kardeşlerimizle, kuzeyden gelenle, güneyden gelenle İzmirli ruhunu yaşayan bir kenttir. İzmirliyiz, diyebilen bir kenttir. Onun için bu kardeşlik, dayanışma olgusu İzmir sayesinde oluyor. Bugün Konak'taki Balkan Göçmen derneklerimizi tek tek dolaştık. Özellikle seçim döneminde Balkan göçmen derneklerimizin ve bu derneklere üye olan çok değerli göçmen kardeşlerimizin çok büyük desteğini gördük. Hem bir teşekkür hem de pandemi sürecinde oluşan ayrılığı ve mesafeyi ortadan kaldırmak için beraberiz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Balkan Masası var. Önümüzdeki süreç içinde de Sayın Genel Başkanımız İzmir'deki ilk ziyaretinde Balkan göçmeni dernekleriyle bir araya gelmek ve onlarla beraber sorunları, sıkıntıları görüşmek istediğini söyledi."

Batur: Verdiğim sözü unutmam

Göçmen vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Gültepe'de konuşan Başkan Batur, Gültepe'nin kentsel dönüşümünde gelinen noktayı değerlendirdi. Seçim öncesi yapılan mitinglerde Gültepelilerin kendisinden imar planı ve kentsel dönüşüm istediğini hatırlatan Başkan Batur, verdiği sözü unutmadığını söyledi. Konak Belediye Başkanı olarak göreve gelir gelmez ilk işinin Gültepe planlarını hazırlamak olduğunu ve belediye meclisinde de oybirliği sağladıklarını dile getiren Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada, mitingde sormuştum, burada en çok istediğiniz şey nedir, diye. Bizim en çok istediğimiz şey, imar planları ve kentsel dönüşüm, demiştiniz. Miting bitti, ceketimden çekip kentsel dönüşüm ne zaman diye sormaya devam edildi. Ben o gün, burası Narlıdere'den daha güzel olacak, dedim. Ben konuştuklarımı unutmam hiç, verdiğim sözü de unutmam. Biz belediye başkanı olur olmaz yaptığımız ilk iş kentsel dönüşüm planlarını hazırlamak oldu. Bir senede hazırladık. Kimsenin cesaret edemediğini yaptık. Çünkü ben buradaki vatandaşa söz verdim, bu makus talihi yıkalım, dedim. Yeşil alanı, parkı, sosyal tesisi olsun dedik. Gültepeli kadınlarla yaptığımız toplantıda biz akşamları sokağa çıkamıyoruz, dediler. Ben söylenenleri hiç unutmuyorum. Onun için hemen bu işe koyulduk. Biz bu işi yapmak istiyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Tam bir uyum içinde, oybirliğiyle geçirdik planları meclisten. Bu bölgedeki 14 mahalle muhtarımıza bilgi verdik. Daha sonra şeffaf bir şekilde askıya çıktık."

"Ben sadece halka hesap veririm"

Kentsel dönüşüm konusunda samimiyetle çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Batur, belediyenin tek muhatap olduğunu ve başka kimseye itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. "Geriye dönüşümüz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Burada kentsel dönüşümün anayasasını yapacağız" diyen Başkan Batur şunları söyledi:

"Biz bu konuda çok samimi olarak çalışıyoruz. Ama samimi olarak çalışmayanlar da var; bu işi sekteye uğratmak için. Ben sadece halka hesap veririm. Biz yaptığımız işten son derece eminiz. Şehir böyle kalsın istiyorlar. Ama biz yılmadık. Planlarımızı, mahkemenin gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde revize ediyoruz. Haziran veya temmuz ayı meclisine yetiştirmek için çalışıyoruz. Geriye dönüşümüz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Burada kentsel dönüşümün anayasasını yapacağız. Elimizi taşın altına soktuk. Sözleşmeyi biz yapacağız. Biz buradaki vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyacak şekilde hareket ediyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, bu dönem başlamak istiyoruz. Kentsel dönüşümü, birlikte, dayanışma içinde, birbirimizi dinleyerek, anlayarak yapacağız. Rahat olun, belediye olduğu müddetçe hiçbir sıkıntı yaşamazsınız."