Batur: Sporcu dostu belediye olmaya devam edeceğiz

Konak ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek töreninde konuşan Başkan Batur, “Amatör spor, adı üstünde, hiçbir menfaat, karşılık beklemeden, buradaki güzel çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmek demek. Bir sanattır bu. Spora ve gençlere yatırım yapmaya, sporcu dostu belediye olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konak Belediyesi’nin, ilçedeki amatör spor kulüplerinin faaliyetlerine devam etmesi için büyük önem taşıyan ve artık gelenek haline gelen nakdi desteği düzenlenen törenle verildi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Şerif Demir, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Ahmet Öncel, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir eski Başkanı Dr. Şaban Acarbay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Konak’ta faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri başkan, yönetici, antrenör ve sporcuları ile Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Sporcu gençlerin coşkusunun damga vurduğu törende Konak’taki 25 amatör spor kulübüne toplam 500 bin TL tutarında destek sağlandı.

Batur: Amatör sporculuk bir sanattır

Törenin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçmişte hem sporculuk hem de kulüp yöneticiliği yaptığını, amatör spor kulüplerinin önemini içinden gelen bir kişi olarak çok iyi bildiğini ifade etti. Amatör spora hizmet etmeyi bir sanata benzeten Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreve başladığımızdan bu yana özellikle Konak Belediyesi sınırları içindeki amatör spor kulüpleriyle çok yakın temas halindeyiz ve gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Hem sporcu olarak hem de yönetici olarak, amatör sporun ne olduğunu, amatör sporda yöneticiliğin ne zor şartlarda yapıldığını bilen bir kişiyim. Amatör spor, adı üstünde, hiçbir menfaat, karşılık beklemeden, buradaki güzel çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmek demek. Bir sanattır bu. Cumartesi, pazarını, gündüzünü, akşamını, dinlenme saatini bu çocukların yetişmesine veriyorsunuz. Gecesini gündüzüne değerli kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi en önemlisi de genç sporcularımızı bir kez daha alkışlıyoruz.”

“Amatör spor kulüplerimiz bizim can damarımız”

Konak’ta Gültepe Atatürk Spor Tesisi başta olmak üzere tüm tesisleriyle amatör spor kulüplerinin hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Batur, desteğe devam edeceklerini vurguladı ve “Bu yıl da geçmiş yıllardaki gibi ayni ve maddi yardımlarımızı, federasyon paylarının yatırılmasındaki desteğimizi sürdürdük. Yardım bir buçuk milyona ulaştı. Belediye olarak bunun sınırı yok. Ekonomik sıkıntılara rağmen, amatör kulüplerimizi unutmadık. Amatör spor kulüplerimiz bizim can damarımız. Buradaki çocuklarımızın yetişmesi, spora yönelmesi, sporla kaynaşması çok önemli. Spora ve gençlere yatırıma devam edeceğiz, sporcu dostu belediye olmaya devam edeceğiz.”

Demir: Başkan Batur’un spora bakışını, vefasını biliyoruz

Konak Amatör Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Şerif Demir Mehmet Şerif Demir de Konak’ta amatör sporun yanında olan bir başkana sahip olduklarını belirtti ve “Seninle yürümekten, seni tanımaktan, sana kardeşlik yapmaktan onur duyuyorum. Üç buçuk yıldır her istediğimize asla hayır demeyen Başkanımız Abdül Batur’a teşekkür ediyorum. Onun spora bakışını, vefasını biliyoruz. Abdül Başkanım, Yılmazkaya Spor Kulübü başkanımızın vefatında yanımızda oldu, desteğini eksik etmedi, hepimiz adına minnettarım. Allah İzmir’de amatör spor kulüplerinin başından Sayın Abdül Batur gibi ağabeylerini eksik etmesin” diye konuştu.

Acarbay: Abdül Batur’un tüm çalışmalarında yanındayız, yanında olacağız

TÜFAD İzmir eski Başkanı Dr. Şaban Acarbay da bir konuşma yaparak, “Gençlerin, Milli heyecan ve itinayla yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar ve gençler Türkiye’mizin geleceği. Yardım elini, sevgisini bu işe katan Abdül Batur Başkanıma ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Abdül Batur elbette şehreminimiz ama aynı zamanda o İzmir’in rekortmen bir belediye başkanı. Ona saygımız tabii ki büyük ama biz onu belediye başkanlığından önce sporculuk yıllarından tanıyoruz ve onun tüm çalışmalarında yanındayız, yanında olacağız” dedi.

Öncel: Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum

İzmir ASKF Başkan yardımcısı Ahmet Öncel Ahmet Öncel ise “Spora ev sahipliği yapan, her zaman sporun, sporcunun yanında olan Sayın Abdül Batur Başkanıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum” diyerek teşekkürlerini iletti.