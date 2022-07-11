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Batur: Srebrenitsa'nın acısı yüreğimizde

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Srebrenitsa Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, "Dünyanın en büyük utançlarından biri olan bu soykırımın, katledilen binlerce insanın acısı yüreğimizde!" dedi. Batur mesajında dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı

Batur: Srebrenitsa'nın acısı yüreğimizde
11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:44

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Srebrenitsa Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Srebrenitsa Katliamı'nın 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olduğuna dikkat çeken Batur, binlerce Boşnak'ın katledildiği bu soykırımın, dünyanın gözü önünde yaşanmasına rağmen önlenemediğini vurguladı. Batur, bunun büyük bir utanç ve insanlık suçu olduğunu söyledi. Son dönemde Ukrayna'da yaşanan savaşı da hatırlatarak insanlığın barışa ve kardeşe ihtiyacı olduğunun altını çizen Batur, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik"

"Dünyanın gördüğü en büyük acılardan biri olan Srebrenitsa Katliamı'nda katledilen binlerce insanı anıyoruz bugün. Aynı zamanda dünyanın en büyük utançlarından biri olan bu soykırımda katledilen binlerce insanın acısı yüreğimizde. Srebrenitsa Katliamı, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisidir ve dünyanın gözleri önünde yaşanmasına rağmen önlenememiştir. Binlerce Boşnak, dünyanın gözleri önünde katledilmiştir. Bu büyük bir utanç ve insanlık suçudur. Aynı acının dünyanın herhangi bir yerinde yeniden yaşanmaması için, bugün bize düşen görev ise Srebrenitsa'da yaşananları unutmamak, unutturmamaktır! Acının, gözyaşının dini de yoktur, dili, ırkı da! Özgürlüğün, barışın, kardeşliğin hâkim olacağı, daha yaşanılır bir dünyayı kurma idealinden vazgeçemeyiz. Srebrenitsa Katliamı'nın acısını paylaşıyor ve kaybettiğimiz Boşnak kardeşlerimizi, Bosna-İzmir arasında insanlık koridoru oluşturarak nice insanı kurtaran İzmir'in önemli sanayicilerinden, Bosna-Hersek eski Fahri Konsolosu ve Karşıyaka Belediyesi eski başkanlarından Kemal Baysak'ı da sevgi ve saygıyla anıyorum. Bugün hemen yanı başımızda Ukrayna'da yaşanan savaşın da bir an önce sona ermesini diliyor, yaşasın barış, yaşasın kardeşlik diyorum."

Etiketler; #izmir #abdül batur #srebrenitsa
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