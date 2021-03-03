Batur’dan esnafa işgaliye müjdesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan esnafa işgaliye desteği müjdesi vererek “hayırlı olsun” dedi. Pandemi başından beri alınmayan işgaliye bedellerini temmuz ayına kadar almamaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Batur, pandemi öncesine ait borçları da hem taksitlendireceklerini hem de ödemeleri temmuz ayına kadar erteleyeceklerini müjdeledi

Pandeminin başından itibaren esnafın yanında yer alarak destek veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordon esnafını ziyaret etti. Başkan Batur, 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite hizmet verecek olan işletmelerin ilk iş gününde esnafın yanında yer alırken, temmuz ayına kadar işgaliye almamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Batur, pandemi öncesi döneme ait borçların ise taksitlendirileceğinin ve ertelendiğinin de müjdesini verdi. İşletmecilere “Hayırlı olsun, kazancınız bol olsun” diyerek hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Batur, “Esnafımız bu süreçte en çok etkilenen kesim oldu. Biz en başlından beri işgaliye almayarak, esnaf odaları ile iletişim halinde çalışarak elimizden geldiği kadar esnafımıza destek verdik. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdik. Kontrollü normalleşme ile belli saatler arasında ve yüzde elli kapasite ile olsa da esnafımız kepenklerini açıyor, yeniden müşterisine kavuşuyor. Esnafımızın tüm kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde yöneteceğine inanıyorum. Bu süreçte biz de her zaman olduğu gibi esnafımızın yanında olacağız, destek vermeye devam edeceğiz. Ekiplerimizi de hemen görevlendirdik ve tüm işletmelerin hem içinde hem dışında dezenfeksiyon çalışmasını tamamladık. Bu süreçte tüm kurallara sıkı sıkı uymak, hijyeni elden bırakmamak, maske ve mesafeye dikkat etmek çok önemli. Tüm esnafımıza hayırlı olsun diyorum, hayırlı işler diliyorum” diye konuştu.

Batur: Temmuz ayına kadar işgaliye almıyoruz

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, işletmelerini yeniden açan Konaklı esnafa rahat nefes aldıran ve yüzlerini bir kez daha güldüren bir açıklama yaptı. Pandemi başından beri alınmayan işgaliye bedellerini temmuz ayına kadar almamaya devam edeceklerini müjdeleyen başkan Batur, pandemiden önceki döneme ait olan borçları da ertelediklerini açıklayarak şunları söyledi:

“Esnafımız ekmek teknesini yeniden açtı ve yüzler yeniden gülmeye başladı. Esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek bize de moral veriyor, güç katıyor. Konak’ta pandeminin başından beri işgaliye bedellerini almadık, esnafımıza can suyu olsun diye yaklaşık 3 milyon TL’yi bulan bir gelirden vazgeçtik. Esnafın yüzü gülmeye devam etsin, teker dönmeye başlasın, esnaf biraz ayağa kalsın diye işgaliye bedellerini temmuz ayına kadar almamaya karar verdik. Pandemiden önceki borçların da taksitlere bölünmesi, taksitlerin tahsiline de temmuzdan sonra başlanması yönünde bir çalışmamız var. Yeter ki esnafımızın yüzü gülmeye devam etsin, biz esnafımızın yanındayız. Esnafın çalışmalarına biz destek verirsek onlar ayağa kalkacak; onların çarkları dönmeye başlayınca kentin ekonomisi, ülkenin ekonomisi ayağa kalkacak.”

Ortak kullanım alanlarına dezenfeksiyon

Konak Belediyesi’nin dezenfeksiyon ekipleri, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordonboyu’ndaki işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Mobil ekipler kafe ve restoranların iç mekanlarını detaylı olarak dezenfekte ederken, dış mekanlar ve çevre bölgeler de unutulmayarak tüm ortak kullanım alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Konak Belediyesi’nin kafe, restoran ve kahvehaneler yönelik dezenfeksiyon desteği mekanların açıldığı yeni süreçte ilçe genelinde devam edecek.