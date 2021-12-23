Batur’dan gençlere tam destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Sosyal İklim Derneği yöneticilerini konuk ederek, Konak Belediyesi’yle birlikte düzenledikleri Gençlik Çalıştayının sonuç bildirgesini dinledi. Batur, “Gençlerin taleplerini, yorumlarını ve geleceğe dair beklentilerini önemsiyor ve bu noktada yerel yönetim ile gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin ortak projeler üretmesini değerli buluyoruz” dedi

Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği arasında geçtiğimiz yıl imzalanan işbirliği protokolü, meyvelerini vermeye başladı. Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ve dernek yöneticileri, protokol sonrası hayata geçen Gençlerin Konak’ı projesi kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Çalıştayı Sonuç Bildirgesini Konak Belediye başkanı Abdül Batur’la paylaştı. Başkan Batur, makamında kabul ettiği genç sivil toplum temsilcilerine tam desteğini açıklayarak, “Güzel çalışmalarınızı yakından izliyor ve takdir ediyoruz. Gençlerin taleplerini, yorumlarını ve geleceğe dair beklentilerini önemsiyor ve bu noktada yerel yönetim ile gençlerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin ortak projeler üretmesini değerli buluyoruz” dedi.

Batur: Gençlerin yanındayız

Konak Belediyesi’ni sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket eden bir anlayışla yönettiklerini ifade eden Başkan Batur, özellikle kadın, genç ve çocuklar için çalışan ve dezavantajlı kesimlere yoğunlaşan sivil inisiyatifin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Liderliğini gençlerin yaptığı Sosyal İklim Derneğiyle de yapılan protokol kapsamında birçok projeyi hayata geçirmekten mutlu olacaklarını belirten ve Başkan Batur, “Gençlerin tespitleri oldukça güzel. Birlikte yol alıyoruz, yavaş yavaş ama ayakları yere basarak giden bir yol. Bundan sonra biraz daha hızlanacağız. Özellikle Gençlik Meclisi hem Konak Belediyesi’ne güç katacak hem de sizlerin, gençlerin kendilerini ifade edecekleri, çalışmalarını sürdürebilecekleri bir alan açacak” diye konuştu.

“Gençlerin Konak”ı Gençlik Çalıştayında anlatıldı

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 50 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Çalıştayı raporu hakkında sunum gerçekleştiren Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, çalıştayın ön hazırlık aşaması ve sonuç bildirgesindeki detayları anlattı. Çalıştay öncesi 15-35 yaş arası 30 gencin bir araya gelerek “Gençlik Hakları, Katılımı ve Hak Savunuculuğu” eğitimi ve “Gökyüzü Forumu: Gençlik Sorunları ve Hak İhlalleri” atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Tuğrulöz, bu çalışmalardan çıkan beş ana başlık doğrultusunda Gençlik Çalıştayı’nı düzenlediklerini ifade etti. Tuğrulöz, AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Go For Youth Programı Hibe Desteği kapsamında hibe desteği de alan “Gençlerin Konak’ı” projesi kapsamında düzenledikleri Gençlik Çalıştayı sonuçlarını şu sözlerle aktardı:

“50 genç buluştuk ve Konak için neler yapabiliriz, diye konuştuk. Yola, Genç Dostu bir Konak için sloganıyla çıktık. Çalıştay öncesi buluşmalarımızda beş ana başlık belirledik. Çalıştayda işlenen konular, Çalışma ve İstihdam, Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması, İnsan Hakları ve Temel İhtiyaçlar, Kültür Sosyal ve Çevre başlıkları altında toplandı. Çalıştay oturumları sırasında sıklıkla dile getirilen problemlere çalıştay katılımcılarının çözüm önerileri ve eylem planları da dile getirilerek tartışıldı, atölye çalışmaları yapıldı. Gençlik Meclisi ve İklim Meclisi gibi gençlerin bir araya gelerek kendilerini ifade edebilecekleri alanların açılması da konuşuldu. Üniversite öğrencilerine yönelik ise kültür ve tarih gezileri üzerine projeler öngörüldü.”