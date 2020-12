Bayat ekmekler israf olmayacak

Menderes Belediyesi tarafından sokak hayvanları için hazırlanan bayat ekmek üniteleri ilçenin dört bir noktasına yerleştirildi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki can dostlar için yeni bir uygulama başlatıldı. Özel olarak hazırlanan bayat ekmek üniteleri Menderes’in her noktasına yerleştirildi. Vatandaşlar tarafından ünitelere bırakılacak bayat ekmekler belediye ekipleri tarafından toplanarak sokak hayvanlarına yemek olarak dağıtılacak.

Herkesi desteği bekliyoruz

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ İlçemizde yaşayan sokak hayvanları için gereken tüm çalışmaları hayata geçiriyoruz. Can dostlarımız için özverili çalışmalarımız devam ediyor. Menderes’imizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz ünitelerde toplanacak bayat ekmekleri can dostlarımızla buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi başlattığımız uygulamamıza destek olmaya davet ediyoruz. Haydi Menderes, bayatlayan ekmekleriniz sokakta yaşamak zorunda kalan can dostlarımıza yemek olsun” dedi.