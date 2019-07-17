Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı açıldı

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, Ak Parti İlçe Başkanı Veysel Bakıcıol, MHP İlçe Başkanı Şevki Aksu ve Bayındırlıların katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Bayındır Kaymakamlığı ve Bayındır Belediyesi işbirliğiyle kortej yürüyüşü ile Belediye tarafından yapımı gerçekleşen meydan açılışı yapıldı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşü Atatürk caddesi, Menderes bulvarı olmak üzere 15 Temmuz demokrasi (eski ismi üçoluk) meydanında son buldu.

15 Temmuz demokrasi ve laiklik meydanında düzenlenen açılış töreninde Kuran-ı Kerim tilaveti, Hacı İlyas Camii imamı Sebati Ocak tarafından dua okunması ve Hacı İsmail Akdağ ortaokulu öğrencisi Efekan Kiraz tarafından Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya adlı şiiri seslendirildi.

Demokrasi ve millet iradesi kazandı

İki yıl önce Bayındır Belediyesi Meclisince Üçoluk meydan isminin 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik meydanı olarak değiştirilmesi yönünde alınan karar olduğunu belirten Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen; '' Bundan 3 yıl önce 15 temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen hain, eli kanlı terör örgütü fetö harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fadakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Necip milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları ve meydanları doldurup, ölümü göze alarak darbe girişimini başarısızlığa uğrattı.

Türk Milleti dünyaya ders vermiştir

Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi Türk Milletinin tüm fertleriyle tek yürek halinde 15 Temmuz'da darbecilere vatanını çiğnetmediğini söyleyen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen konuşmasına şu sözlerle devam etti; ''Milletimiz 717 yıl önce Söğüt'te, 563 yıl önce İstanbul'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınarda olduğu gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı dün ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Aziz Şehitlerimiz ve 15 Temmuz darbe girişiminde vatan için canlarını feda eden 251 Şehitimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Tüm terör örgütlerini ve darbeleri lanetlediğini belirten Belediye Başkanı Uğur Demirezen, milli iradeye yapılacak her türlü girişimde Yüce Allah'tan Türk Milletinin birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni ettiğini söyledi.

Caddeler modern ışıklandırmayla aydınlanacak

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen demokrasi meydanı açılış konuşmasında Bayındır halkına bir müjdeyi de söyledi. Başkan Demirezen Bayındır 4 Eylül Kurtuluş etkinlikLerine kadar Atatürk, Mahmut Şevket Paşa, Fevzi Paşa caddelerini modern ışıklandırmasını kurarak farklı bir çehreye kavuşturacaklarını dile getirdi.

Konuşmalar sonrası Bayındır Belediyesi tarafından Ay-yıldız motifli ışıklandırma ve peyzaj çalışması yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı protokolün temsili kurdele kesilmesiyle açılışı gerçekleştirildi