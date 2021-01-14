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Bayındır'da 38 kişiye kumar cezası

İzmir Bayındır'da bulunan eski tavuk çiftliğinde kumar oynandığı belirlendi. Ekipler, 38 kişiye para cezası kesti

Bayındır'da 38 kişiye kumar cezası
14 Ocak 2021 Perşembe 11:12

Bayındır'ın Havuzbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de aynı suçtan mühürlendiği öğrenilen eski tavuk çiftliğinde yine kumar oynandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, söz konusu binada bulunan kumar masalarını tespit etti.

Ekipler, çiftlikte bulunan 38 kişiye "kumar oynamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "maske takmamak" ve "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" suçlarından para cezası kesti.

Aynı zamanda iş yeri mührünü bozan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayındır #kumar
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