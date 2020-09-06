Bayındır'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayındır'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı
06 Eylül 2020 Pazar 08:54

Alınan bilgiye göre, Menderes Bulvarı'nda bulunan Öğretmenevi karşısındaki binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra diğer katlara da sıçardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, binadaki bir kadın ile çocuğu tahliye etti. Kadın ve çocuk, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında, bina önündeki iki otomobil de hasar gördü.

    

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