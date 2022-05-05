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Bayındır'da çiçek festivali zamanı

Bayındır Belediyesi tarafından her yıl Mayıs ayının ilk haftası düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek

Bayındır'da çiçek festivali zamanı
05 Mayıs 2022 Perşembe 09:08

Bayındır şehir merkezinde yapılacak olan ve hem gözlere hem de gönüllere hitap eden mis kokulu festival 5-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  

Bayındır 23’üncü Uluslararası Çiçek Festivali’nde, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak kortej yürüyüşü sonrası Bayındır Şehir Stadyumu’na geçilecek ve temsili kurdele kesiminden sonra resmi açılış başlayacak. Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek.

Festival kapsamında 5 Mayıs Perşembe akşamı Şehir Stadyumu’nda saat 21.00’de Batuhan Sakar sevenleriyle buluşacak. 6 Mayıs Cuma günü önce saat 19.30’da Fırat Tanır, saat 21.00’de ise Ahmet Şafak sahne alacak. 7 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de Derya Uluğ konser verecek. Festivalin son günü olan 8 Mayıs Pazar akşamı ise şehir stadyumunda Hakan Altun konseri gerçekleşecek. Konserler ve diğer tüm etkinlikler Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak.

Bayındır 23’üncü Uluslararası Çiçek Festivali'nde bu yıl ''En iyi balkon, bahçe ve stant yarışmaları'' düzenlenecek. Alanı gezen jüri üyeleri katılım sağlayan stantları gezecek ve gün sonunda üç farklı kategorinin kazananları belirlenecek.

Etiketler; #bayındır #çiçek festivali #izmir çiçek festival
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