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Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

 İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı

Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
30 Mayıs 2023 Salı 12:23

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inşat ve kamuya açık alanlardan inşaat demiri, kablo ve benzeri eşyaları çaldığı öne sürülen U.Ç'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada 200 kilogram bakır kablo, iki bakır tencere, 300 metre alüminyum elektrik kablosu, 2 bakır trafo takozu, 2 çöp konteyneri kapağı, elektrik pano kapağı, 100 kilogram trafo demiri, motosiklet parçaları ele geçirildi. Operasyonda U.Ç. ile M.Ç, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayındır
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