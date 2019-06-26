Bayındır'da kaybolmuştu, yakılarak öldürülmüş

Bayındır'da, 6 gün önce kendisinden haber alınamayan Ali Merter Girgin'in (28) yakılmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.

Bayındır Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran M.G. (63), oğlu Ali Merter Girgin'den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ilçede arama çalışması yapıldı.

İki kişi tutuklandı

Çalışmalarda Kırsal Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında Girgin'in yakılmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili cesedin bulunduğu yerin 500 metre yakınındaki seranın sahibi Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T. (22), geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Girgin'in, Mustafa A.'nın kız arkadaşına ilgi gösterip, yakınlık kurmaya çalıştığı iddiasıyla darbedilerek öldürüldüğü ve sonradan yakıldığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A. ve İbrahim Ç. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirfaf ettiler

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Ali Merter Girgin'i (28) önce darbedip, daha sonra yakarak öldüren Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in Cinayet Büro Amirliği'nde, Ali Merter Girgin'in Mustafa Arabacı'nın kız arkadaşına ilgi gösterip, yakınlık kurmak istediği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.