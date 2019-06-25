Bayındır'da mezuniyet coşkusu

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu’nda (Bayındır MYO) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı. Yüksekokulda gerçekleşen törene; Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İlçe Protokolü, Bayındır MYO Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar, Yüksekokul yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Handan Çakar, “Yüksekokulumuz, her zaman daha iyi ve kaliteli bir eğitim hedefliyor. Üniversite yönetimimizden hocalarımıza kadar bu hedef için uğraş veriyoruz. Çalışmalarımız, Bayındır yerel yönetimi ve halkı tarafından da içtenlikle destekleniyor. Buradaki mezun olan gençlerimize baktıkça, geleceği sağlam ellere teslim ettiğimizi görüyor ve onları yetiştiren ailelerini kutluyorum” dedi. Mezun öğrencilere seslenen Çakar, “Sizlerle bu okulun çatısı altında büyük bir aile olduk. Sizleri mezun etmenin gururunu yaşarken aynı zamanda ayrılacak olmanın hüznünü hissediyoruz. Ellerinizdeki diplomalar, sizlere büyük sorumluluklar yüklüyor. Yaşamdan, zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın. Dürüst, ahlaklı, kendine inanan ve güvenen meslek sahibi gençler olarak kendiniz ve ülkeniz için yapacağınız çok şey var. Disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam felsefenizin mihenk noktası olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda, aydınlık yarınlar için ‘Ege Üniversitesi’ kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize parlak bir gelecek diliyorum” dedi.

İyi insan ve vatandaş

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, “Eğitim ve öğretimin temel bir amacı var. İyi bir insan ve vatandaş yetiştirmek. Öğrencilerimizi bu amaca uygun yetiştiren hocalarımıza ve değerli anne-babalara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün öğrencilerimizin hayatlarının dönüm noktası. İnşallah bundan sonra başarılarla dolu bir ömür geçirirsiniz. Tüm arkadaşlarımızın gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. Bayındır’ı unutmamanız dileğiyle hepinize tekrar başarı dolu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Bayındır’da iki yıl geçirdiniz. İnşallah güzel anılarınız olmuştur. Yüksekokulumuza yerel yönetim olarak nasıl daha fazla yardımcı olabiliriz, bunu değerlendiriyoruz. Umuyorum ki Allah, hepinizin kalbinin istediğine göre versin. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bayındır MYO Öğrenci Temsilcisi Hadi Demir ise; “Üniversitemizin bize sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Sadece İzmir’in değil bölgemizin de lider üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nde okumanın ayrıcalığını yaşadık. Bizlerin mezun olmasında emeği geçen üniversite yönetimimizden, yüksekokulumuzun her kademesindeki çalışanına kadar herkese arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitiren öğrenciler takdim edilirken, tüm mezun öğrencilere diplomaları verildi.