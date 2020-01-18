Bayındır'da sosyal denge garanti altında

Bayındır Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Başkan Yardımcısı Osman Kadan, sendika temsilcileri ve personelin katılımı ile imzalandı.

Tören sırasında bir konuşma yapan Demirezen; "Maddi ve manevi olarak her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Kurumumuzda çalışanların haklarını korumak bizim vazifemiz. İlçemizde hizmet eden personelimizin mutluluğu, huzuru ve refahı bizim önceliğimiz. Bugün Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladık. Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personelimizi kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.