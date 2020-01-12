Bayındır'da Tarım İhtisas OSB için ilk toplantı yapıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde yapımı planlanan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk toplantı düzenlendi.

Bayındır'da Tarım İhtisas OSB için ilk toplantı yapıldı
12 Ocak 2020 Pazar 17:00

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğindeki toplantıya kentteki iş dünyası meslek örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de katıldı. OSB'nin yeri ile ilgili alternatiflerin değerlendirildiği toplantı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Demirezen, 22 Kasım’da ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası Tarım İhtisas OSB için hızla çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Demirezen, şöyle konuştu: "Bu proje bizim hayalimizdi. Hep söyledik, gündemde tuttuk. Cumhurbaşkanımız ilçemizi ziyaretinde müjdeyi verdi. Bayındır, çiçeğin başkenti. Aynı zamanda bir tarım kenti. Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunan küçük bir ilçe. Süs bitkileri organize sanayi bölgesiyle ilçemiz daha da kalkınacak. Bu proje için ilk adımı attık. Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya önderliğinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Bayındır Ticaret Odası, belediyemiz, kooperatif ve birliklerimiz ile beraber yürüteceğimiz bu proje hızlı bir şekilde hayata geçecek. Daha önce de söylediğim gibi Bayındır, süs bitkilerindeTürkiye’nin Hollandası olacak. Bunu hükümetimizin desteği ile başaracağız."  


Kaynak: AA
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