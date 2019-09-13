Bayrak dağıttı, Kavacık’a davet etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 88’inci İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında vatandaşlarla bir kez daha buluştu. 3 No’lu Hol’deki belediye standında Türk Bayrağı dağıtan Başkan Selvitopu, vatandaşları Kavacık Üzüm Festivali’ne davet etti. 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde konser, sanat etkinlikleri, üzüm yarışmaları yer alacak.

Karabağlar Belediyesi, 88. İEF'de 3 No'lu Hol'deki stantta vatandaşlarla buluşuyor; projelerini anlatma olanağı bulunuyor. Stantta, Kavacık Üzüm Festivali'ne çağrı yapan ve “Sözümüz olsun. Gelecek kuşaklara daha büyük ormanlar bırakacağız” yazısının bulunduğu büyük boy afişler de yer alıyor.



Çocukları da sevindirdi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, belediyenin standında bir kez daha çocuklarla, vatandaşlarla buluştu; hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Selvitopu, Türk Bayrağı armağan ettiği fuar ziyaretçilerini 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kavacık Üzüm Festivali’ne katılmaya davet etti. Başkan Selvitopu çocukları da oyuncak vererek sevindirdi. Stant ziyaretçileri arasında Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları da yer aldı.

88. İEF, 15 Eylül’e kadar sürecek. Karabağlar Belediyesi de 3 No'lu Hol'de fuar sonuna kadar yurttaşlarla buluşacak.

