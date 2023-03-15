Bayraklı Belediye Başkanı Sandal:Bir grup yurttaşımızı yurtlarımıza yerleştirdik

İzmir’de 30 Ekim depremi sonrası Bayraklı Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirilen depremzedeler 28 ay sonra polis eşliğinde tahliye edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz ilk etapta bir grup yurttaşımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Biz her hâlükârda Bayraklı Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi olarak kitle örgütleri olarak vatandaşımızı kimseye muhtaç etmeden üzerimize ne düşüyorsa bunu hep beraber yerine getireceğiz” dedi.

İzmir depreminin ardından Bayraklı'da kurulan geçici konaklama merkezine yerleştirilen depremzedelere konteynerleri boşaltmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından dün konteynerlerden çıkmak istemeyen depremzedeler, konaklama merkezinden polis eşliğinde çıkarılmışlardı. Konaklama merkezinden çıkartılan depremzedeler gidecekleri yerleri olmadıkları gerekçesiyle geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldıl. Depremzedelerin çaresizliğine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal sessiz kalmadı. Başkan Sandal, akşam saatlerinde İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aykut Akdemir ile birlikte konteyner kentti depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



"Vatandaşın derdini çözeceğiz"



Ziyaretin ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremzede vatandaşları kimseye mağdur etmeyeceklerini belirterek “Vatandaşlarımızın burada ciddi bir mağduriyeti var. Sokakta kalan vatandaşlarımız vardı onları yurtlarımıza yerleştirdik. Vatandaş haklı olarak taleplerini yerine getiriyor. Yakın çevrede okuyan öğrencileri var. Doğal olarak bu saatte çıkabilecekleri kiraya çıkabilecekleri bir yer yok barınabilecekleri bir yer yok. Ciddi bir sıkıntı yetkililerle de görüşeceğiz. Biz her hâlükârda Bayraklı Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi olarak kitle örgütleri olarak vatandaşımızı kimseye muhtaç etmeden üzerimize ne düşüyorsa bunu hep beraber yerine getireceğiz” dedi. Yetkililere çağrıda bulunan Başkan Sandal, “Sosyal devletin vatandaşın derdini çözmesi gerekir. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir hakkıdır. Anayasal bir haktır. Bugün burada ciddi bir mağduriyet var. Ekonomik olarak bitmiş, tükenmiş yurttaşların burada kalmaları bir zorunluluk keyfi olarak burada kalan hiçbir yurttaşımız yok. Normal bir vatandaşın gelip konteyner kentte kalma amacı olabilir mi? İmkânsızlık, çaresizlik onları burada tutuyor. Bu imkânda ellerinden alındığında vatandaşımız sokakta kalıyor. Biz ilk etapta bir grup yurttaşımızı yurtlarımıza yerleştirdik yarın (15 Mart) itibariyle gerekli tedbirleri alacağız, ilgililerle de görüşeceğiz bize süre verilmesini istiyoruz bu süre zarfında biz gerekli tedbirleri alıp vatandaşımızın derdini çözeceğiz” diye konuştu.



"Yaşam hakkı ihlali"



İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da “Yaklaşık bir haftadır süren bir tebligat süreci var. İçeride kalan vatandaşların tamamının dışarıya çıkartılacağı söyleniyor ki bugün de vatandaşların birçoğu konteynerlerden çıkartıldı. Zorla çıkartıldı bir kısmı. Bu insanların barınma sorunları var, birlikte yaşadıkları çocukları var, okula giden evlatları var, bunların sorunları çözülmeden bir şekilde bu insanların sokağa bırakılması anayasal bir hak olan barınma ve yaşama hakkının ihlalidir. Yarın ilgililerle görüşme yapılacak bu görüşmede barodan da temsilciler olacak ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz bu süreç aslında yerel yönetimlerin, STK’ların, baroların kurumların ne kadar önemli olduğunu acı bir tecrübe ile bize gösterdi. Aslında devletin yapması gerekenleri STK’lar yapıyor, özellikle devletin vatandaşın yanında durması gereken durumlarda belediyeler, yerel yönetimler STK’lar, barolar durmaya çalışıyor. Bu sosyal devlet ilkesinden ne kadar uzaklaştığımızın en büyük kanıtlarıdır. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değildir. Yurttaşlarımızla el ele omuz omuza olduğumuz sürece bu sorunları elbette üstesinden geleceğiz” dedi.



"Depremzede olmak için illa bir mülk sahibi olmaya gerek yok"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Aykut Akdemir ise “50’nin üzerinde aile depremzede ama hak sahibi değiller. Yani bir tapularının olmaması onların depremzede olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şu an burada geçen 2,5 yıllık bir süre var bu süre içerisinde bu depremden mağdur olmuş bu bölgede yaşayan bu bölgede apartman görevlisi olmuş, bölgede kiracı olarak kalmış ama şuan bugünkü koşullarla herhangi bir kiraya çıkamayan insanlardan bahsediyoruz. Burada bir mülkten bahsetmiyoruz. Depremzede olmak için illa bir mülk sahibi olmaya gerek yoktur" ifadelerini kullandı.