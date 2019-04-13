Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, makam araçlarını kaldırdı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarını kaldırdı. İş disiplini, mesai saatlerine uyma, belediye personeline yakışır hal ve davranışlarda bulunmaları konusunda da çalışanları uyardı.

Göreve gelir gelmez Bayraklı için hızla çalışmaya başlayan Sandal, başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini toplayarak, yeni dönem hakkında yapılması gerekenleri iletti. İlk olarak başkan yardımcılarının ve müdürlerin makam araçlarını kaldıran Başkan Sandal, evlerinden alınıp, evlerine bırakılan müdür anlayışına son verildiğini, artık çalışanların eşit şartlarda olduğunu vurgulayarak, herkesin kendi imkânlarıyla işe geleceğini belirtti. Buna göre belediye araçları gereksiz yere kullanılmayacak. Araç havuzunda toplanacak ve görevlendirme ile sadece kamunun işi için çalışacak. Görevde olmayan araçlar da park halinde olacak.



Serdar Sandal

Ayrıca Başkan Sandal, çalışanların izinlerinin iptal edilmediğini belirterek, hiçbir sendikaya da uzaklık veya yakınlık beslemediğini, tüm sendikalara eşit mesafede olduğunu ifade etti. Sandal, eşit işe eşit ücret anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Başkan yardımcılarına ve müdürlere çalışanların mesai saatlerine dikkat etmeleri konusunda net davranış sergilemelerini isteyen Sandal, belediyede mesai saatlerinin 08.30-17.30 olduğunu hatırlattı. Tüm personelin Bayraklı Belediyesi’ne yakışır davranışlarda bulunmalarını isteyen Sandal, bu konuda da tüm başkan yardımcıları ve müdürlere kesin talimatlar verdi.

Demir kapıyı da kaldırtmıştı

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, göreve başlar başlamaz, belediye binasındaki başkanlık katında bulunan ve kata girmeyi engelleyen demir kapıyı kaldırtmıştı. Sandal, ayrıca bina içinde yalnızca kartla açılan kapıların da normale döndürülmesi için talimat vermişti.