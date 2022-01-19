Bayraklı Belediyesi 13 farklı branşta kur açıyor

Bayraklı Belediyesi yeni dönem kültür- sanat ve hobi kurslarını yeni kurulan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi çatısı altında açacak! 13 farklı branşta açılacak kurslarda, yüzlerce çocuk ve yetişkin hem öğrenme hem de eğlenme imkanı bulacak. Başkan Serdar Sandal “Yeni dönem kültür- sanat çalışmalarımızı Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi çatısı altında sürdüreceğiz. Ücretsiz kurslarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” dedi

Kültür- Sanat projeleriyle dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi’ni (BASAMAK) kurdu. Belediye bünyesinde açılacak olan yeni dönem kurslarını BASAMAK çatısı altında sürdürecek olan belediye, 13 farklı branşta kültür- sanat ve hobi kursları açacak. Herkes İçin Matematik, Gitar, Bağlama, Satranç, Piyano, Drama, Halk Dansları, 7’den 70’e Felsefe, Görsel Sanatlar, Ritm, Mahalle Korosu, Keman ve Mandolin kursu atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme fırsatı sunacak. Şubat ayında, 12 farklı merkezde başlayacak olan kurslara kayıt olmak için Bayraklı Belediyesinin 477 20 00 (2565-2571) numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamak, yetişkinlerin de hobi edinmesini sağlamak adına ücretsiz olarak sürdürdüğümüz kurslarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz. Bu yıl ilk kez Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi çatısı altında başlatacağımız kurslarımızda vatandaşlarımız ‘BASAMAK’ları teker teker çıkacak ve Türkiye’ye örnek olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.