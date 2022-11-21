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Bayraklı Belediyesi 3 yılda 378 bin ton atık topladı

Bayraklı Belediyesi 3 yılda 378 bin ton atık, 40 bin ton moloz toplandı. Açıklama yapan Başkan Sandal, “Bayraklı İzmir’in en temiz ilçelerinden biri oldu. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi

Bayraklı Belediyesi 3 yılda 378 bin ton atık topladı
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:28

Bayraklı’nın cadde ve sokaklarında sürdürülen temizlik çalışmalarıyla İzmir’in en temiz ilçelerinden biri olan Bayraklı Belediyesi, üç yılda 378 bin ton evsel atık topladı. Temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkan Sandal “Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

GÜNDE 386 TON ATIK

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çalışmalar kapsamında 3 yılda 378 bin ton evsel atık, 40 bin ton da moloz topladı. Günde 350 ton evsel atık, 36 ton da moloz toplayan ekipler, tüm cadde ve sokaklarda aralıksız devam eden çalışmalarda deforme olan, formunu yitiren konteynerlerin bakım ve onarımlarını da yaparken, eskiyenler ise yenileriyle değiştirildi. Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini düzenli olarak temizledi ve tıkalı kanalların açılması için çalışma yaptı. İlçe genelinde yürütülen temizlik faaliyetleri vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

HEDEF: DAHA TEMİZ VE MODERN BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı İzmir’in en temiz ilçelerinden biri oldu. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçe sakinlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı’yı birlikte yaratacağız. Ekiplerimiz 24 mahallemizin her sokağında ve caddesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz; modern ve temiz bir Bayraklı” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #atık #haber
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