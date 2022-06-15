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Bayraklı Belediyesi, barışın 18’inci üyesi oldu

Bayraklı Belediyesi, “Barış için Başkanlar” (Mayors for Peace) platformuna Türkiye’den üye olan 18’inci belediye oldu. Bu kapsamda kentler arasında iş birliğinin sağlanarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi amaçlanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Barış ve huzurun hakim olduğu aydınlık yarınların mümkün olduğuna inanıyoruz. ‘Barış için Belediye Başkanları’ sözleşmesini bu nedenle önemsiyoruz” dedi

Bayraklı Belediyesi, barışın 18’inci üyesi oldu
15 Haziran 2022 Çarşamba 13:58

Bayraklı Belediyesi, 2’nci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombası sonucu yaşamını kaybedenlerin anısına 1982 yılında dönemin Hiroşima Belediye Başkanı Takeshi Araki’nin girişimleriyle oluşturulan “Mayors for peace” Barış için Belediye Başkanları platformunun üyesi oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın imzasıyla başlayan süreç sonunda başvurusu onaylanan Bayraklı, platformun resmi taraflarından biri haline geldi. Kentler arası iş birliğini sağlayarak barışın tesisi, açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesi, mültecilere destek verilmesi, insan haklarının savunulması ve çevrenin korunması gibi benzer insani sorunların çözülmesine ilişkin faaliyetler yürüten uluslararası bir organizasyon olan Mayors of Peace platformunun 166 ülkeden 8 bin 174 üyesi bulunuyor.


BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Barış ve huzurun hakim olduğu aydınlık yarınların mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamdaki her oluşuma destek olmak, hazırlanan projelerde yer almak da amaçlanan hedefe ulaşmak kadar önemli. İnsanların özgürce yaşayabildiği, kardeşlik, dayanışma duygularının arttığı, barışın egemen olduğu başka bir dünyanın sağlanabileceğine inanıyoruz. Buna katkı sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya da hazırız. Bu nedenle ‘Barış için Belediye Başkanları’ sözleşmesini önemsiyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal
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