Bayraklı Belediyesi depremzedelere kucak açtı

Bayraklı Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası afet bölgesinden uzaklaşarak Bayraklı'ya yerleşen binlerce mağdura kucak açtı. Kaydı bulunan depremzedelerin gıdadan kıyafete, battaniye ve ısıtıcıdan hijyen malzemelerine kadar temel ihtiyaçları karşılandı. Başkan Serdar Sandal, "Desteğe ihtiyacı olan depremzede ailelerimiz için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi depremzedelere kucak açtı
24 Şubat 2023 Cuma 11:37

Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketi sonrası başlatılan yardım kampanyasına ara vermeden devam eden Bayraklı Belediyesi, afet bölgesinden uzaklaşarak ilçeye gelen binlerce depremzedeye de umut oldu. Büyük yıkıma neden olan depremden kurtularak Bayraklı'ya gelen binlerce mağdurdan, kaydını yaptırmış olan yüzlercesine belediye ekipleri temel ihtiyaçlar konusunda destek verdi. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıdadan giysiye, hijyen malzemelerinden battaniye ve ısıtıcılara kadar temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Yardımseverlerin de desteğini alan ekiplerin, talep ve ihtiyaçları belirleyerek hızla afetzedelere ulaştırmaya devam edeceği ifade edildi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlk günden itibaren depremzedelerimizin yanındayız. Bu acıyı iyi biliyoruz ve iki yıl önce Bayraklı'da olduğu gibi yine büyük dayanışma örneğiyle bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda büyük afet sonrası ilçemize gelen deprem mağduru yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bu zorlu süreci birlikte atlatmak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

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