Bayraklı Belediyesi'nde liyakatli sınav

Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş.'nin açacağı anaokullarında istihdam edilmek üzere okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik, Bayraklı Belediyesi ile Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ( EÜÖDEM)'nin ortak hazırladığı sınav, Ege Üniversitesi kampüs yerleşkesinde, 28 Ağustos Cumartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşti

Bayraklı Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen sınav hakkında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; "Tüm çabalarımız çocuklarımız için. Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağımızı hep söylemiştik. Mevcut standartların çok üzerinde, çocuk odaklı, yaşadığımız kente özgü bir eğitim modeli geliştirerek çocuklarımızı yetiştirmek asıl hedefimiz. Bunun için de alanında uzman, doğru personel seçimini çok önemsiyoruz. Bu yüzden Ege Üniversitesi'nin ilgili birimleri ve profesyonel kadrolarıyla çalışmayı tercih ettik. Aynı zamanda belirli oranda da olsa öğretmen istihdamı konusunda ilçemize katkımız da gerçekleşmiş olacak. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Sınava giren tüm meslektaşlarımın heycanını yürekten paylaşıyor, emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki günlerde "Bayraklı Belediyesi Ailesi"ne katılacak yeni arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum" dedi.

"Liyakata Dayalı Seçimden Umutluyuz"

Sınav öncesi mikrofonlarımıza konuşan adaylar ise "liyakat esaslı ,adaletli ve şeffaf" bir seçimden sonra gerçekleşecek alımlardan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Öğretmenler; " Türkiye'de genel olarak işe giriş süreçlerinde karşılaştığımız sorunların aksine; Bayraklı Belediyesi'nin bu şekilde "liyakata dayalı ve adil bir seçim" süreciyle sınav gerçekleştirmiş olması, biz öğretmenler için çok umut verici bir durum. Bizlere vermiş oldukları bu umut ve imkandan dolayı Bayraklı Belediyesi'ne ve Bayraklı Belediye Başkanı Sayın Serdar Sandal'a çok teşekkür ediyoruz." dediler.

"Öğretmenler, Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar İş Başı Yapacak"

Bayraklı Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜÖDEM)'nin birlikte gerçekleştirdiği sınava katılan adaylar, seçim sürecinin ardından "okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışman" olarak Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde açılan anaokullarında istihdam edilecek.