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Bayraklı Belediyesi'nden 10 bin kişiye iftar yemeği

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca 10 bin kişinin evlerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor

Bayraklı Belediyesi'nden 10 bin kişiye iftar yemeği
05 Nisan 2022 Salı 11:43

Ekipler tarafından hazırlanan paketler, iftar saati öncesinde ailelere teslim ediliyor. Belirli aralıklarla günde ortalama 500 kişiye dağıtılan iftarlıklar, ailelerin de yüzünü güldürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Ramazan Ayı’nın bereketini yurttaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

İFTAR PAKETİ VE GIDA KOLİSİ

Dar gelirli hanelere yönelik sosyal yardımlarına Ramazan Ayı dolayısıyla hız veren Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere sıcak iftar yemeği dağıtımına başladı. Belirli aralıklarla günde ortalama 500 kişiye ulaştırılan sıcak yemekler vatandaşların yüzünü güldürürken, ay boyunca 10 bin kişiye iftar paketi dağıtılacağı belirtildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan iftarlıklar, iftar saati öncesinde düzenli olarak evlere dağıtılıyor. Belediye ekipleri ayrıca, yüzlerce haneye de gıda kolisi yardımı yapıyor.

“DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Ramazan Ayı’nın bereketini vatandaşlarımızla paylaşmak adına, iftar yemeklerini ve gıda kolilerini düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyor, yan yana olamasak da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan Ayı’nın ülkemize ve İslam alemine bereket, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı belediyesi #iftar #iftar yemeği
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