Bayraklı Belediyesi'nden berberlere can suyu

Pandemi sürecinde kepenk kapatan esnafa düzenli olarak destek sağlayan Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesi berberleri yine unutmadı. 146 berber ve 113 çalışanına 259 adet alışveriş kartı dağıtıldı. Berberler Odası, Başkan Sandal'a teşekkür etti. Başkan Sandal "Pandemiden bu yana esnafımızı hiç yalnız bırakmadık. Bu zorlu süreci dayanışmayla aşacağız" dedi

Pandemi kısıtlamaları sırasında dükkanlarını kapatarak ekonomik açıdan zorlanan esnafa ayni ve nakdi yardımları aralıksız ulaştıran Bayraklı Belediyesi, yeni yıl öncesinde de berberleri unutmadı. İlçede bulunan 146 berber ve 113 çalışanına, yeni yıl öncesi alışveriş kartı dağıtıldı. Böylelikle, berberlere dağıtılan kart sayısı son bir yılda 518'e yükseldi. Bayraklı Belediyesi'nin, yılbaşı öncesi yüzleri güldüren bu çalışmasına İzmir Berberler Odası'ndan 'teşekkür' geldi. Oda Başkanı Şükrü Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Serdar Sandal'ı ziyaret ederek teşekkür etti, plaket takdim edildi.

DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Pandemi süreci hepimiz için yıkıcı oldu ancak en çok etkilenen kesim esnafımız oldu. En başından beri; her esnafımıza destek oluyoruz. Daha önce de alışveriş çeki dağıttığımız berberlerimizi yeni yıl öncesi yine unutmadık. Toplam sayıyı 518'e yükselttik. Biz büyük bir aileyiz ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışmayla aşacağız. Sizlerden tek ricam, toplumsal barışa katkı koymanız. Dükkanınıza gelen her esnafa barışı, kardeşliği, güzelliği empoze etmeniz" dedi.

BERBERLERDEN BAŞKAN SANDAL'A TEŞEKKÜR

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin "Bayraklı Belediyesi'ne ve belediye başkanımız Serdar Sandal'a bu ince ve güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Halktan, sokaktan biri olmanın farkı bu olsa gerek. Biz de her zaman başkanımızın yanındayız. Teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu.