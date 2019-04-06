Bayraklı Belediyesi'nden çöp ev operasyonu

Bayraklı'da bir evden yayılan kötü koku üzerine şikâyetçi olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla harekete geçen Bayraklı Belediyesi ekipleri, kötü şartlarda evde beslenen onlarca sokak hayvanını kurtardı. Çöpe dönen evden 47 kedi, 6 köpek bir de kaplumbağa çıktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin teslim aldığı hayvanlar bakımlarının ardından sahiplendirilecek.

Bayraklı Manavkuyu Mahallesi 234 sokakta yer alan 7 katlı apartmanın 5. katında yıllardır kedi ve köpeklerin kapalı tutulduğu, hayvanların kötü koşullarda ölüme terk edildiği iddia edilen evden gelen kötü koku üzerine apartman sakinleri ev sahibini bir türlü ikna edemeyince durumu Bayraklı Kaymakamlığı ile Bayraklı Belediyesi yetkililerine bildirdi.

Bunun üzerine Bayraklı Belediyesi’ne bağlı ekipler, mahkeme kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde eve geldi. Çilingir ile açılan eve giren yetkililer gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evdeki yoğun koku ve eski eşya yığınları nedeniyle eve hijyenik özel maskeyle girilebildi. Bu sırada ev sahibi B.E. ile yakını belediye ekiplerine tepki göstererek, evdeki hayvanları vermek istemedi. Ev sahipleri güçlükle sakinleştirildi.

Bayraklı İlçe Hayvanları Koruma Komisyonu yetkilileri ile Bayraklı Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlarla tek tek ilgilendi.

Hayvanlar sahiplendirilecek

Kötü şartlar altında evde bakılan 47 kedi ile farklı cins ve ırklarda 6 köpek ile 1 tane kaplumbağa Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kedi ve köpekler tedavilerinin ardından sahiplendirilecek. Kaplumbağa ise Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Mahalleli nefes aldı

Evdeki hayvanların boşaltılmasının ardından, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları evin her noktasını ilaçlayarak, dezenfekte etti. Mahalle sakinleri, aylardır büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

2015'te de yapmış

Öte yandan B.E’nin 2015 yılında da yaşanan benzer olayda kötü koşullarda evde onlarca hayvan besleyen, kullanılmayan eşyaları biriktirerek, hayvan cesetlerini evinde bulunduran sonrasında ekiplerin müdahalesiyle gün yüzüne çıkan inanılmaz görüntülerdeki kişiyle aynı kişi olduğu anlaşıldı.