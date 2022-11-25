FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
FATİH TERİM'İ YIKAN HABER!
0
METRODA TUVALET SKANDALI!
METRODA TUVALET SKANDALI!
0
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
SERGEN DEVECİ'DEN GÜZEL HABER
0
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
ZEYNEP BASTIK KATAR'DA
0

Bayraklı Belediyesi'nden kadınlara hukuki, barınma ve kazanç desteği

Bayraklı Belediyesi, son üç yılda 937 kadına hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. Son üç yılda en257 kadın belediyenin evinde misafir edilirken, onlarca kadın ise kadın kooperatifi ile ekonomisini büyüttü.

Bayraklı Belediyesi'nden kadınlara hukuki, barınma ve kazanç desteği
25 Kasım 2022 Cuma 11:49

Bayraklı Belediyesi, kadına yönelik şiddeti azaltmak, adil ve eşit yaşam koşulları oluşturmak ve ekonomik açıdan kadınları güçlü kılmak adına sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. Sosyal projelerle adından söz ettiren Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana 937 kadına, aile içi iletişim, evlilik sorunları ve şiddetin önüne geçilebilmesi yönünde danışmanlık hizmeti verdi. Uzman psikologlar ve hukukçular, ihtiyaç duyulan her an Bayraklılı kadınların yanında oldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, 700 kadına farkındalık eğitimleri verdi. Bayraklı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Konuk Evi’nde ise son üç yılda 257 kadın ve 98 çocuk güven içinde misafir edildi.

KADINLARIN EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

Kadınların ekonomik açıdan kendi ayaklarının üzerinde durabilmeleri için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Üretici Kadın Kooperatifi sayesinde onlarca kadına, ürettiklerini satma ve kazanç elde etme imkanı sağladı. İlçenin farklı noktalarında açılan satış stantlarında, el emeği ürünlerini satışa sunan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağladı.

“KANAYAN YARAYI DURDURACAĞIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Adil ve eşit bir yaşam için mücadelemiz hiç bitmeyecek. Kadına yönelik şiddeti önce dillerden, sonra zihinlerden sileceğiz ve bu kanayan yaraya hep birlikte ‘dur’ diyeceğiz. Bayraklı’da bu inançla çalışıyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #izmir #haber
Önceki Haber
Fatih Terim'i yıkan haber! Duyar duymaz yola çıktı!
Sonraki Haber
İzmir'de dikkat çeken sergi! 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek
UNESCO'dan Büyükşehir ve TARKEM'e tam not
UNESCO'dan Büyükşehir ve TARKEM'e tam not
0
Vücuduna yayılan kanseri akıllı ilaçla yendi!
Vücuduna yayılan kanseri akıllı ilaçla yendi!
0
İzmir Balçova'da yangın! Bir kişi hayatını kaybetti!
İzmir Balçova'da yangın! Bir kişi hayatını kaybetti!
0
İzmir'de hastanede şiddet anı kamerada!
İzmir'de hastanede şiddet anı kamerada!
0
İzmir'de mucize kurtuluş! Araçları ile böyle asılı kaldılar!
İzmir'de mucize kurtuluş! Araçları ile böyle asılı kaldılar!
0
Köy köy gezip öğrencilerin saçlarını kesiyorlar
Köy köy gezip öğrencilerin saçlarını kesiyorlar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.