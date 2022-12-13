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Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kış aylarında soğukta kalan, beslenme konusunda zorlanan sokak kedileri için çalışma başlattı

Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
13 Aralık 2022 Salı 11:48

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 kedi evi yapılacak ve ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek. Başkan Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarına karşı hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Son dönemlerde canımızı yakan haberlerden sonra ekiplerimizin içimizi ısıtan çalışması ile sahipsiz sokak kedilerine bir yuva, yiyecek ve su temin edeceğiz” dedi.

30 KEDİ EVİ YAPILIYOR

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz kedilere yönelik çalışma başlattı. İhtiyaç olan her noktaya yerleştirilecek kedi evleriyle özellikle kış aylarında daha çok sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlayan belediye, can dostlara mama ve su takviyesinde de bulunacak. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi tarafından yapılmaya başlanan 30 kedi barınağını önümüzdeki günlerde çeşitli parklara ve merkezi noktalara yerleştirecek. Belediye mühendisleri tarafından tasarlanan modern görünümlü yeni ahşap barınaklar, zorlu hava koşullarına da dayanıklı olacak.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarından hepimiz sorumluyuz ve toplumun her kesimi olarak aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Çünkü bu dünya sadece bizim için değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle bize düşen görev bir yandan belediye faaliyetlerimizi sürdürürken diğer yandan da can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak. İmkanlarımız dahilinde her zaman can dostlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi
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