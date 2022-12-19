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Bayraklı Belediyesi'ne iki yeni kitap kafe

Bayraklı Belediyesi kitap kafelerin sayısını arttırıyor. Değirmen Kafe'den sonra Teras Kafe'nin bahçesinde ve Ekrem Akurgal Parkı içerisinde de kitap kafe oluşturuldu. Kitap kafeleri kullanan vatandaşlara çay hizmeti ise ücretsiz veriliyor

Bayraklı Belediyesi'ne iki yeni kitap kafe
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:13

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryaları 'Kitap Kafe'lere dönüştürme projesinde sayıyı 3'e çıkardı. İlk uygulamasını Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Değirmen Kafe'de hayata geçiren belediye, bu kapsamda ikinci kitap kafe için 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan Teras Kafe'de çalışma başlattı. Bu kapsamda yılın her ayı vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin bahçesinde atıl haldeki kapalı alan yeniden tasarlanarak kitaplık ve okuma alanlarına dönüştürüldü. Üçüncü Kitap Kafe'nin çalışmalarının da Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'ndaki sosyal tesiste devam ettiği belirtildi. Uygulama, bölgede yaşayan vatandaşlarda memnuniyet yarattı. Çalışmalarda sona yaklaşılan kitap kafelerin kısa zamanda hizmete açılması planlanıyor. Kitap kafeleri kullanan vatandaşlara çay hizmeti ücretsiz veriliyor. Projenin ilçedeki birçok sosyal tesiste daha hayata geçirilmesi hedefleniyor.

PROJE DEVAM EDECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırmak ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak istiyoruz. Projemizi Değirmen Kafe'nin ardından, Teras Kafe ve Ekrem Akurgal Parkı içindeki sosyal tesislerimizde de hayata geçiriyoruz. İlerleyen süreçte diğer sosyal alanlarda da uygulamayı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz" dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #kitap kafe #izmir
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