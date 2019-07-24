Bayraklı Belediyesi'ne müftülük desteği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Müftüsü Dr. Bilal Doğan'ı ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen sohbette Cengizhan Mahallesi'ne yapılacak taziyeevi, Fatih Camisi ve ilçedeki tüm camilerde vatandaşların kullanabileceği dinlenme ve içecek ikram alanlarının oluşturulması konuları değerlendirildi.

Cengizhan Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik dev alan üzerine kurulan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içine sosyal tesis ve taziyeevi yapılmasıyla ilgili önceki haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile incelemelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a ilçe müftüsü Dr. Bilal Doğan'dan da destek geldi. Doğan'ı ziyareti sırasında gündeme gelen taziyeevi konusunda müftülükle birlikte çalışma kararı alındı. Müftü Doğan, Cengizhan Mahallesi'nde yapılacak taziyeevinde sürekli görev yapacak bir imamın bulunacağını belirtti. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında iki kurumun ortak çalışması konusunda fikir birliğine varıldı.

Protokol camisi

İlçenin önemli ihtiyaçlarından olan protokol camisi konusunda da görüşen Başkan Sandal ve Müftü Doğan, Manavkuyu Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nin protokol camisi olarak kullanılmasını kararlaştırdı. Başkan Serdar Sandal, bu konuda belediye olarak caminin gerekli tadilat, bakım ve onarım işlerinde destek olunacağını söyledi. Müftü Doğan da bundan sonra protokol cenazelerinin Fatih Camisi'nde kılınması için yönlendirileceğini kaydetti.

Dinlenme ve ikram

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, cami cemaatinin yoğun olduğu yerlerde imkanlar dahilinde ihtiyaç görülen camilere yaz ve kış aylarında kullanılabilecek çardak ve dinlenme alanlarıyla, yurttaşların soğuk ve sıcak içeceklere ulaşabilecekleri küçük ünitelerin oluşturulacağını söyledi. Müftülükle dayanışma içinde çalışılacak proje kapsamında ihtiyaçların karşılanması noktasında da tüm imkanların seferber edileceği belirtildi. Öte yandan Başkan Sandal, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde temizlik ve imkanlar dahilinde bakım, onarım, tadilat gibi çalışmaların rutin olarak süreceğini kaydetti.