Bayraklı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Bayraklı Belediyesi, soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde can dostların aç ve susuz kalmaması için ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakmaya devam ediyor. Ayrıca her mahalledeki sokak hayvanları için hizmet veren ekipler, son olarak deprem bölgesindeki bir apartmanda mahsur kalan kediyi kurtararak, bakımını yaptı

Bayraklı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında ilçenin birçok noktasında sokak hayvanları için mama ve su bırakıyor. Özellikle soğuk hava şartlarında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan can dostları unutmayan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda sokakları gezerek sokak hayvanlarını besliyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken hayvanlar, Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınıyor. Uygulama kapsamında ekipler, her gün sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 6 ton kuru mama dağıtımı yaptı. 3 bin 604 hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, belediye sınırları içinde yaşamlarına devam eden sokak kedisi ve köpeklerinin kısırlaştırma işlemleri de yapılıyor.

Deprem dolayısıyla boşaltılan binadan 'kedi' kurtarıldı

Öte yandan ilçenin her noktasından gelen ihbarları da değerlendirerek, imkanlar dahilinde tüm temel ihtiyaçlar konusunda can dostlara destek olan ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte yürütülen çalışmayla deprem sonrası boşaltılan bir apartmanın 7'nci katından sahipsiz bir kediyi kurtardı. Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan Çalışkanlar Sitesi 7'nci katta mahsur kalan kedi, Bayraklı Belediyesi veterinerlerince bakıma alındı.

Daha duyarlı olalım

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Özellikle bu soğuk kış günlerinde tüm sokak hayvanlarımız için daha duyarlı olmamız gerekiyor. Yiyecek ve içecek bulmaları hava şartlarıyla birlikte güçleşebiliyor. Bayraklı Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can dostları sahipsiz bırakmayacağız. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.