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Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kayıtlar başladı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları için internetten ön kayıtlar başladı. 1 Mayıs’a kadar kayıt olan öğrenciler, daha sonra yazılı sınava alınacak. Başarılı olanlar 2022-2023 eğitim-öğretim yılında eğitim görmeye hak kazanacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Eğitim alanında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Öğrencilerimizin başarıyla gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kayıtlar başladı
17 Mart 2022 Perşembe 15:40

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda kurs görecek öğrencilerini seçiyor. Hayallerindeki lise ve üniversitelere hazırlanmak isteyen 7-8-11-12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları, sınavlara hazırlık sınıfları için 1 Mayıs’a kadar “www.bayrakli.bel.tr” internet adresi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. 21 sınıf ve bin öğrenci kapasiteli merkezde her yıl olduğu gibi LGS ve YKS’ye hazırlanmak isteyen öğrencilere sınav sonrası tercih aşamasında rehberlik hizmeti de verilecek. Ayrıca her öğrenci ile ilgilenen bir akademik danışman, yıl boyunca öğrencinin akademik durumunu değerlendirip, yönlendirmeler yapacak. Bayraklı sınırları içindeki 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz servis hizmeti de sunulacak. Başvuranlar arasında düzenlenecek sınavla, yeni dönemde eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. Detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

EĞİTİM İÇİN İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal etkinlik merkezimizde gerek fiziksel durumun, gerekse müfredata uygun yayınların temini ve kapasitenin artırılması gibi düzenlemelerle öğrencilerimize ücretsiz eğitim sağlıyoruz. Bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tek düşüncemiz çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Bu kapsamda özel dershaneleri aratmayan imkanları, eğitim kadrosu ve standartlarıyla çocuklarımıza LGS ve YKS’ye hazırlık kursları veriyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için de sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz" diye belirtti.

Etiketler; #izmir #bayraklı
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