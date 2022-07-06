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Bayraklı Belediyesi sporcularından 9 madalya birden

Spor alanındaki dereceleriyle katıldığı turnuvalarda fark yaratan Bayraklı Belediyesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yeni açılan karate branşında iller arası düzenlenen turnuvaya katılan Bayraklılı sporcular 1’i altın 9 madalya kazandı. Sporun her alanına desteklerin süreceğini belirten Başkan Serdar Sandal, sporcuları tebrik etti

Bayraklı Belediyesi sporcularından 9 madalya birden
06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:47

Karate İzmir İl Temsilciliği tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Spor Kompleksi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İzmir İller Arası Karate Şampiyonası'na Türkiye genelinden 600 sporcu katıldı. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yeni açılan karate branşında da farkını ortaya koydu. Çekişmeli müsabakalarda Bayraklılı sporcular 1 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya kazandı. Bayraklı’nın başarılarını büyüten sporcular, ilçenin gururu oldu.

BAYRAKLI SPORDA DA İZMİR’İN KALBİ OLACAK


Sporun Bayraklı’da farklı bir yeri ve öneminin olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımız, fırsat verildikçe sporun her branşında elde ettikleri derecelerle neleri başarabileceklerini bize gösteriyor. Karate, tekvando, atletizm, güreş gibi branşlarda kazanılan şampiyonluklar ve madalyalarla göğsümüzü kabartan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Bayraklı sporda da İzmir’in kalbi olacak” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #karate #madalya
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