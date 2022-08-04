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Bayraklı Belediyesinden amatör kulüplere destek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kulüplerin talep ve önerilerini dinleyerek tek tek çözümler üreten Başkan Sandal, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla, amatör kulüplerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi

Bayraklı Belediyesinden amatör kulüplere destek
04 Ağustos 2022 Perşembe 12:24

Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, ilçede faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine olan desteğini de sürdürüyor. Belediye imkanları dahilinde ilçeye yeni spor alanları kazandırılırken, mevcut tesislerin de bakım ve onarımları eksiksiz devam ediyor. Bayraklı’da faaliyet yürüten amatör spor kulüplerinin yöneticileri ile birlik ve dayanışma kahvaltısında bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, spora ve sporcuya yönelik yatırımların devam edeceğini belirtti. Etkinliğe, Başkan Sandal’ın yanı sıra kulüp başkanları, Bayraklı Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cüneyt Çelik ve belediye bürokratları da katıldı.

YARININ BAYRAKLISINI YARATIYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İzmir’in kalbi Bayraklı diyoruz ve bu kalbin içini sporla, bilimle, sanatla dolduruyoruz. Yarının Bayraklısı için zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiren kulüplerimizi de son derece önemsiyoruz. Her yıl süregelen ayni ve nakdi yardımlarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Spor tesislerinin bakım ve onarımından, ilçemize yeni tesisler kazandırılmasına, kulüplerimizin ihtiyaçlarından sporcularımızın taleplerine kadar üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

BAYRAKLI ÖRNEK OLUYOR

Bayraklı Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cüneyt Çelik ise “Bayraklı'daki 17 kulübün, bin 57 lisanslı oyuncusu müsabakalarda boy gösteriyor. Bayraklı'nın en büyük sivil toplum örgütü olarak beş bin aileye dokunabiliyoruz. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra İzmir'de belediyeler olarak maddi bir destek sağlanacaksa Bayraklı Belediyesi örnek alınıyor. O yüzden başkanımıza, son 3 yılda, spora ve sporcuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #spor kulüpleri
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