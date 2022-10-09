Bayraklı Belediyesinden can dostlara mama desteği

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından erken yaşta hayvan sevgisi bilincinin aşılanması, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi konularında okullarda çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 10 ilkokulda düzenlenen seminerlerde minik öğrencilere bilgiler aktarılarak, yaklaşık 3 bin paket kedi maması dağıtıldı

Bayraklı Belediyesi veteriner hekimleri; çocuklara hayvan sevgisi, barınma, korunma ve beslenme konularında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bu kapsamda 10 ilkokulda seminer düzenlendi. Çocuklara sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Örneklerle hayvan sevgisi pekiştirilen minikler, anlatılanları dikkatle dinlerken, her birinin sokak hayvanlarına karşı büyük sevgi duyması mutluluk yarattı. Yürütülen çalışma kapsamında 3 bin adet kedi maması dağıtıldı.

BESLENMEDEN TEDAVİYE KADAR HİZMET VERİLİYOR

Öte yandan ilçenin birçok noktasında sokak hayvanları için belirli periyotlarda belediye ekipleri tarafından mama ve su bırakılıyor. Yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan can dostları unutmayan ekipler, bu kapsamda belirli periyotlarda sokakları gezerek hayvanları besliyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken hayvanlar ise Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınıyor.

SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sokak hayvanlarımız Bayraklı'da sahipsiz değil. Belediye olarak onların gerek barınma gerekse beslenme, korunma ve tedavileriyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızı da bilgilendirme çalışmalarıyla geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki onların sevgisi, şefkati ve sağ duyusu her şeyin üzerinde. Bu kenti onlarla birlikte şekillendirirken, can dostlarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.