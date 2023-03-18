Bayraklı, Çanakkale zaferini kutladı

Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bayraklı'da çelenk sunma töreni düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi; saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bayraklı, Çanakkale zaferini kutladı
18 Mart 2023 Cumartesi 12:00

Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende; İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, askeri erkan, Gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde; bu onurlu savaşta adını tarihe altın harflerle yazdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, tüm milli mücadele kahramanlarımızı, fedakar milletimizi; saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

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