Bayraklı Cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü Bayraklı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen cumhuriyet kortejine katılan binlerce vatandaş, marşlar eşliğinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüdü. Törene eşi Aylin Sandal ile katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Cumhuriyet, tam da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi kimsesizlerin kimsesidir. Bayraklı Belediyesi olarak, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmayı boynumuzun borcu kabul ediyoruz" dedi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşan grup, Şehit Hakan Ünal Parkı'nda mini bir konser verdi. Müzik eşliğinde dans edip şarkı söyleyen çocuklar, yüz boyama etkinliğinde de eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların pullardan oluşturduğu Türk bayrağı kompozisyonu da büyük beğeni kazandı. Etkinliklerin ardından, binlerce kişiden oluşan kortej, Şehit Hakan Ünal Parkı önünden yürüyüşe geçti. Toplam 400 metre uzunluğunda Türk ve Atatürk bayraklarının açıldığı yürüyüşe katılanlar, sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi bando takımının çaldığı marşlarla yürüyen vatandaşlara gaziler de eşlik etti. Yürüyüş güzergahında oturan vatandaşlar da alkışlarla korteje destek verdi. Yürüyüşün ardından, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde kurulan sahnede gösteri yapan İzmir Flamenko Atölyesi dansçıları izleyicilerden büyük alkış aldı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği üyeleri, muhtarlar ve meclis üyelerinin de katıldığı törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacaklarını vurguladı. Başkan Sandal, "Bugün bu yürüyüşü yapabiliyorsak, kadınımızla, çocuğumuzla, öğrencimizle hep beraber yürüyebiliyorsak bunu önce Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve Cumhuriyeti kuran o değerli büyüklerimize, gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Onların önünde saygıyla ve hürmetle eğiliyorum" dedi.

Laik, demokrat ve hukukun üstünlüğüne inanan bir Cumhuriyetten yana olduklarını vurgulayan Başkan Sandal, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki Bayraklı, Bayraklının bu değerli yurttaşları, kadınları ve gençleri, söz konusu cumhuriyet olduğunda bir adım bile geri atmayacaktır. Bunu bugün bir defa daha dosta düşmana göstermiş oldular. Cumhuriyet tam da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi 'Kimsesizlerin kimsesidir'. Cumhuriyet tarladaki çiftçiden yanadır. İşçiden yanadır, öğrenciden yanadır, çağdaşlıktan yanadır, uygarlıktan yanadır, kadından yanadır. Cumhuriyet, bu toplumun dünyanın en müreffeh toplumlarıyla aynı seviyede yaşamasını istemektir. Ve biz bu değerlere sonuna kadar sahip çıkmayı boynumuzun borcu kabul ediyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, sonuna kadar, yılmadan, yıkılmadan yerine getireceğiz." Başkan Sandal ve eşi , daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Bayraklı Belediyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Cumhuriyet Bayramı sergisini gezerek, kursiyerlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyetin kahraman kadınları

Bayraklı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide ise Bayraklılı Şair-Yazar Bilsen Başaran, Kurtuluş Savaşında mücadele eden kahraman Türk kadınlarını anlattı. Osmangazi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Bayraklı Belediye Başkan Vekili Zehra Ongun, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

--