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Bayraklı'da 1 Mayıs coşkusu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce çalışanıyla bir araya geldi. Belediye bahçesinde toplanan belediye emekçileri, halaylar çekerek bayram coşkusunu yaşadı. Başkan Sandal, "Mücadelenin her aşamasında alanlarda kol kola olmaya devam edeceğiz. Ne kadar örgütlü mücadele edersek, karanlıktan aydınlığa o kadar hızlı çıkacağız" dedi

Bayraklı'da 1 Mayıs coşkusu
01 Mayıs 2022 Pazar 17:44

Bayraklı Belediyesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tüm çalışanlarıyla birlikte, omuz omuza kutladı. Belediye Başkanı Serdar Sandal ve yüzlerce belediye çalışanı, belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte 1 Mayıs ve bayram coşkusunu yaşadı. Halaylar çekildi, marşlar söylendi, bayramlaşma töreni yapıldı. Başkan Sandal, sonrasında kortej eşliğinde CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İlçe Başkanı Didem Gültekin ve partililerle bayramlaştı.

"OMUZ OMUZA ALANLARDA OLACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Direnişin her aşamasında omuz omuza sahada olduk, olacağız. Ne kadar örgütlü mücadele edersek, karanlıktan aydınlığa o kadar hızlı çıkacağız. Bu karanlık düzene karşı belediyesiyle, işçisiyle, örgütüyle, muhtarıyla, sıradan vatandaşıyla hep birlikte topyekün mücadele edeceğiz. Korkarak, çekinerek, pes ederek başarıya ulaşamayız. Kimsenin önünde eğilmeden, dimdik duracağız. Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu.

KARANLIKTAN AYDINLIĞA HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ


Disk 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "İşçi sınıfı var olduğu sürece bu ülkede yetimin hakkını yiyenlere, yolsuzluk yapanlara, ülkenin kaynaklarını çetelere aktaranlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan hep birlikte el birliğiyle kurtaracağız" dedi.

Etiketler; #bayraklı #1 mayıs #kutlama #işçi bayramı
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