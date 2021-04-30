Bayraklı'da 1 Mayıs kutlandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye emekçileriyle birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Fen İşleri Şantiyesi’nde personelle bir araya gelen Başkan Sandal, “1 Mayıs sadece bir bayram değildir. Antiemperyalist mücadelede bu ülkeyi seven ahlaklı, vicdanlı insanların bir arada olduğu, birlikte mücadelenin, etnik, dini, siyasi ve her türlü ayrımcılığa karşı olanların günüdür. Bu anlamda 1 Mayıs'ınızı kutluyorum" dedi

Pandemi tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma uygulaması nedeniyle erken düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğine Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, CHP ilçe örgütü yöneticileri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

Etkinlikte işçilere seslenen Başkan Sandal, "İşçi, emekçi çalıştığı mekanın asıl sahibidir. Biz gelip geçiciyiz, siz kalıcısınız. Dolayısıyla Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı’daki her sorun sizin sorununuz. Bayraklı'ya, belediyeye, iş düzenine, yatırımlara sahip çıkmak, aksayan yanlarla ilgili fikirlerinizi beyan etmek, her türlü savurganlığa ve israfa karşı mücadele etmek asli görevlerinizden biridir. Biz bu kenti seviyor ve sorunlarını çözmek, vatandaşa destek olmak istiyorsak; yapmamız gereken işler var. Belediye deyince akla temizlik, fen işleri ve park bahçeler gelir. Bu alanlarda minimum arkadaşla çalışarak verdiğimiz hizmetin yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir birimde eksik varsa bu sadece benim değil sizin de sorununuz. Bizim bu kente borcumuz var. Bu kentte okula gidemeyen çocuğa, evine ekmek götüremeyen yurttaşa, kentsel dönüşüme uğramamış alanlarda çözüm bekleyenlere, park yüzü görmemiş çocuklara, yolu harabe olan sosyal donatı alanları olmayan yurttaşlara borcumuz var. Bunun gereğini yapacağız bunun dışındaki her şey yalan! Mücadelemizi hep beraber bu alanda sürdüreceğiz. Kendi işimize bakacağız ve işimize odaklanacağız. İşini doğru yapan arkadaşımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

TÜM MESELELERİ BİRLİKTE ÇÖZERİZ

Çalışanlara, "Sizin teminatınız biziz. Çalışma şartlarınızın, emeğinizin, iş güvenliğinizin sorumlusu biziz" diyen Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: Vatandaşa sözümüz var. Maaşlarımızı topladığımız vergilerle ödüyoruz. Bu ülkeden, bayraktan, cumhuriyet ve değerlerinden söz ediyorsak; tüm kaynaklarımızı doğru ve yerinde kullanarak tüm meseleleri çözeriz. Bayraklı, İzmir’de potansiyeli en yüksek belediyedir. Yeter ki kaynakları doğru kullanın. Birlikte bunu başaracak güçteyiz. Geldiğimiz noktada emekçi arkadaşlarımızın disiplin ve iş verimliliği istediğimiz seviyelere yaklaşmış durumda. Her zaman yanınızda olacağız. Yanında olmak demek; emekçi arkadaşlarımızın temel hak ve hukukuna sahip çıkmak demektir. Bunun için de önce çalışanın parasını öde sonra tüccarın parasını öde demektir. Biz ne kadar israfı önler, tasarruf sağlarsak o kadar güçlü oluruz ve sosyal haklarımızla ilgili artılar elde ederiz, kentimize de daha çok hizmet ederiz. Sizden tek ricamız işinizde olun. Onurunuzdan, emeğinizden, duruşunuzdan ödün vermeyin. İşinize sahip çıkın. Bize düşen de sizin her hakkınızı size teslim etmektir. Bayram öncesi çalışanlarımızın gerek ikramiye gerekse maaşlarını ödemeyi planlıyoruz ve bu zorlu günlerde küçük de olsa faydamız olsun istiyoruz. Hiçbir zaman hakkınızı size vermekten imtina etmeyiz.

BUGÜN UMUDUN GÜNÜDÜR

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, “Dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla mücadele ediyoruz ve bunun en büyük etkilerini ülkemizde yaşıyoruz. Bugün sağlık emekçilerinin yaptığı kahramanlık gibi yerel yönetimleri ayakta tutmak için verilen mücadelede gece gündüz sağlığını hiçe sayarak, çalışan, mücadele eden sizler de tarihe birer kahraman olarak yazılacaksınız. Emeklerinizi, mücadelenizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bayraklı’yı tüm zorlukların içinde tüm sorunları çözüme kavuşturarak ayakta tutabiliyorsak; işçilerimizin emeğiyle gerçekleşmiştir. Emeğiniz çok yüce ve değerli. Bugün mücadelenin alın terinin günüdür. Sizin de söylediğiniz gibi umudun günüdür” dedi.

SALGINDAN EN ÇOK EMEKÇİLER ETKİLENDİ

DİSK Genel İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, “Bu ülkenin emekçileri var olduğu sürece haklı mücadelemiz sürecektir. Laik, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye için hiçbir bedeli ödemekten asla geri durmayacağız. Pandemi salgını sürecinde tüm işçiler çalışıyor. Yapılan uygulamalar sınıf ayrımcılığıdır ve biz buna karşı çıkıyoruz. Bir gün bu ülkede işçi sınıfı iktidara gelecekse, mazlum haklar ülkeyi yönetecekse, demokrasi, insan hakları, özgürlükler olacaksa, herkes mutlu bir şekilde yaşayacaksa, kadınlarımız özgür ve eşit yaşayacaksa, laiklik tekrar hayat bulacaksa bunları hayata geçirecek olan buradaki emekçi kardeşlerimiz ve bu ülkenin işçi sınıfıdır” diye kaydetti.

İŞÇİLER AŞILANMALI

Özellikle pandemi salgını sürecinde işçilerin yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini dile getiren Disk Genel İş 6 No’lu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı, “Sağlıklı, güvenceli yaşam için birlikte hareket edeceğiz. Umutla yan yana olacağız. Faturalar kabarıyor, hayat pahalılığı artıyor, pandemi kuralları artırılıyor ve olan hep işçilere oluyor. Sağlıklı ve güvenceli yaşam için işçiler aşılanmalı. İşçilerin haksız yere işlerinden olmasına neden olabilen kod 29 uygulaması kaldırılmalı. En azından salgın süresince asgari ücretten kesilen verginin alınmamasını, asgari ücretin de brüt kazanç üzerinden ödenmesini istiyoruz. Birçok olumsuzluk varken her şeye rağmen 1 Mayısımız var ve umutla yan yana” diye konuştu.