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Bayraklı'da 10 ayda 640 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 10 ayda 640 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı

Bayraklı'da 10 ayda 640 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
16 Ekim 2022 Pazar 14:27

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçenin üç noktasına yerleştirilen mobil atık toplama merkezleri de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu konuda bize destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

640 TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Geri dönüştürülebilir atıkları tek bir merkezde toplayarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında başlattığı geri dönüşüm atağı ile 10 ayda 640 ton evsel atık topladı. Belediye hizmet binalarındaki atık toplama kutuları ve ilçenin üç noktasına yerleştirilen mobil atık toplama konteynerleri sayesinde tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda 445 ton karışık ambalaj atığı, 180 ton cam atığı, 11 bin litre bitkisel yağ ve 3 ton da atık pil topladı. Ayrıca 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesi'nde bulunan mobil atık toplama merkezleri de vatandaştan büyük ilgi gördü. 

"DAHA YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümle atık olarak görülen materyalleri ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrıştırarak topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kapsamda pilot olarak belirlediğimiz üç bölgeye yerleştirdiğimiz seyyar atık toplama merkezlerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için geri dönüşüme destek olan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #geri dönüşüm #haber
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